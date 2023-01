Sheinbaum niega recortes, pero Metro obtuvo menos presupuesto a partir del 2019

El accidente en la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México del pasado sábado 7 de enero que dejó a una joven sin vida y a 106 heridos, se suma a una lista de colisiones de trenes desde su inauguración, pero en particular para la administración de Claudia Sheinbaum, este incidente se suma a una lista que encabeza el trágico desplome del tramo elevado de la Línea 12.A las 9:16 horas del sábado 7 de enero se reportó un choque entre dos trenes del Metro entre las estaciones La Raza y Potrero, según testimonios de usuarios afectados, la ayuda tardó en llegar y cuando lo hizo, autoridades pidieron a la gente no grabar con sus celulares; para el mediodía se dio un primer saldo, 23 lesionados y una persona sin vida, pero conforme avanzaba el día, más y más lesionados se reportaban hasta llegar a un total de 106, para este lunes 9 de enero, más de 20 seguían hospitalizados y algunos necesitaban ser operados.En un muy breve mensaje el día del accidente, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México corroboró la información que ya se tenía y dijo que no responderían preguntas en ese momento, pero antes de retirarse aseguró que el Metro tenía presupuesto, tema del que se ha discutido en los últimos días, sobre todo por el mantenimiento de las diferentes líneas, análisis derivado de los constantes reportes de cortos circuitos, inundaciones y otros desperfectos.Este martes, Claudia Sheinbaum calificó como “dichos de la oposición” los supuestos recortes que ha sufrido el Sistema de Transporte Colectivo Metro, asegurando que para este 2023, dicho medio que transporta a más de 4 millones de personas al día, recibió un incremento respecto al año pasado, pero con los datos de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México podemos obtener otros datos:Claudia Sheinbaum Pardo asumió la jefatura de gobierno en 2018, año en el que el último presupuesto asignado fue de $17 mil 548 millones 951 mil 560 pesos, para el 2019 (primer año de gestión), el presupuesto para el Metro fue de $15 mil 652 millones 684 mil 591 pesos, es decir, se dio una reducción del 12.11 por ciento.Para el 2020, el presupuesto se mantuvo igual, $15 mil 652 millones 684 mil 591 pesos, pero por la pandemia de COVID-19, los usuarios disminuyeron un 40 por ciento, lo que redujo el ingreso de la tarifa y dejó el presupuesto en $14 mil 290.5 millones de pesos y este dato es relevante, pues para el 2021 el presupuesto asignado fue de $15 mil 081 millones 871 mil 991 pesos, lo que representa una reducción del 3.65 por ciento, pero como el presupuesto se ajustó por tema de pandemia, el recurso para 2021 sí registró un “incremento” del 8.7 por ciento.Para el 2022 en efecto hay un incremento considerable, del 17.5 por ciento, pasando a los 18 mil 282 millones 126 mil 921 pesos, pero este incremento se da después de constantes incidentes que han provocado el retraso de los trenes y claro, los accidentes que han dejado a personas sin vida y lesionadas.De acuerdo con información disponible en el portal del Congreso de la Ciudad de México, el Metro recibirá 18 mil 847 millones de pesos, es decir, un incremento de 564 millones 873 mil 979 pesos, hablamos del 3 por ciento respecto al ejercicio inmediato anterior.En 1975, seis años después de ser inaugurado, el Sistema de Transporte Colectivo tuvo su primer accidente en la estación Viaducto de la Línea 2 al colisionar dos trenes. Se trata del accidente más mortífero de este medio de transporte, pues dejó a 31 personas sin vida y 70 heridos.40 años más tarde, en 2015, en la estación Oceanía de la Línea 5 otra colisión fue registrada, esta vez dejando a 12 heridos y sin víctimas mortales; para 2020 en la estación Tacubaya de la Línea 1 otra colisión tuvo lugar, de acuerdo con la información que se obtuvo, un tren comenzó a retroceder desde la estación Observatorio y colisionó con uno que estaba parado en Tacubaya.Este recuento nos lleva a mayo de 2021, el colapso del tramo elevado entre las estaciones Tezonco y Olivo de la Línea 12, accidente que dejó a 26 personas sin vida y 100 heridos, incidente que abrió el debate sobre la responsabilidad del mismo, el fallo de origen y el mantenimiento, la opacidad de los peritajes de la Fiscalía Capitalina y el desecho de los peritajes externos por “conflicto de interés”.2023 reabrió el debate de si el presupuesto asignado a este medio de transporte es el idóneo para la movilidad de millones de personas que no pueden costear otros o que viajan desde muy lejos y usar el Metro es su única alternativa de movilidad.