Si autoridad sanitaria avala, se vacunará a menor de Xalapa que ganó amparo

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó que se le aplicará la vacuna contra el COVID-19 al adolescente xalapeño de 12 años que ganó un amparo para recibirla , aunque aclaró que se hará siempre y cuando lo autorice la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).“Que se proceda (a vacunarlo), nada más que recuerden, que nos lo tiene que autorizar la COFEPRIS, decirnos exactamente qué vacuna”, dijo en conferencia de prensa.Y es que si bien reconoció que es un fallo judicial, no podrían aplicarla al menor de edad si no existe el fármaco para este caso.“Recuerden que en la aplicación de medicamentos hay una instrucción para menores de edad y adultos. El medicamento tiene que traer esa especificación aprobada por la COFEPRIS”, dijo.Al cuestionarlo sobre la imposibilidad de suministrarla si no hay dosis autorizadas para personas entre los 12 y 17 años de edad, el Mandatario veracruzano acotó que se debe exigir a las farmacéuticas que empiecen a trabajar más en las vacunas para menores.De este modo, dejó en claro que ninguna de las compañías farmacéuticas ha anunciado que ya se esté dando un medicamento para esa edad.“Nosotros cumpliremos cuando las farmacéuticas tengan eso, no tenemos ni una vacuna con indicaciones de las farmacéuticas para menores de edad, ni de la COFEPRIS, así que diga: este medicamento ya dice menores de 12, menores de 18 años”, reiteró.Cabe mencionar que aunque las autoridades federales aún no aprueban vacunar a menores de edad, ya se han ganado amparos al respecto.En el caso de Xalapa, un menor de 12 años ganó un amparo para recibir su primera dosis de vacuna Pfizer, sin embargo y a decir del gobernador, aún no hay biológico que tenga la especificación que puede aplicarse en menores y que esté avalado por la COFEPRIS, por lo que cumplirán cuando se cuente con la dosis adecuada.