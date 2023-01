Si autoridades hicieran trabajo colaborativo se evitarían asesinatos y violencia: PT

Vicente Aguilar, Coordinador estatal del Partido del Trabajo (PT), afirmó que la violencia y asesinatos que se han vivido en estos últimos días en el Estado de Veracruz serían también una consecuencia de la falta de una colaboración entre autoridades de los diferentes niveles gobierno.“En el Partido del Trabajo siempre hemos manifestado que el tema es el falte de empate entre las autoridades federales, municipales y estatales, si están empatados y están haciendo un trabajo conjunto se pueden evitar muchos temas como estos”, dijo.El coordinador del partido aseguró que se carece de una preparación eficaz de los cuerpos de policía: “hay que prepararlos, no nada más hay que decir ‘vamos a ponernos de acuerdo, vamos a organizarnos, vamos a hacer esto’, no, sino se trata de qué vamos a hacer, como lo vamos a hacer”.Por otro lado, afirmó que el Estado necesita de una mayor inversión para la detención de la delincuencia organizada.“Hay que meterle más dinero, más trabajo a inteligencia, inteligencia es cuando se detiene a grandes capos, a grandes delincuentes, a bandas chiquitas a bandas grandotas, porque se involucra la policía terrestre y tiene la información, también el empate con Gobierno del Estado y el empate con todas las dependencias y entonces traen información”.Asimismo, recriminó que la investigación por parte de la fiscalía no llegue a fondo.“El llamado es que se pongan a trabajar, que lleguen y topen hasta dónde tengan que topar, no está en manos de la fiscalía todo eso pero si tiene la obligación deinvestigar todo y llegar a dónde llegue”.Por otro lado, Aguilar compartió que se estaría llevando una reestructuración en el partido, mientras que su comisionado político nacional, el diputado Ramón Díaz ha mostrado preocupación sobre los alcaldes y diputados afiliados.