Si Cabildo de Actopan no logra acuerdos, se instalará Concejo Municipal: Congreso

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, confirmó la solicitud de licencia y renuncia del suplente a alcalde de Actopan, José Alfredo López Carreto, y aseguró que este mismo miércoles se realizará la sesión de Cabildo en la que regidores elegirán quién queda al frente del Ayuntamiento de manera interina.



Durante entrevista, el Diputado local explicó que si los ediles no llegan a un acuerdo, entonces le correspondería a la Legislatura instalar un Concejo Municipal.



“Eran las dos líneas que se tenían que seguir, primero la del suplente y luego la del Cabildo, ya como tercera está la instalación de un Concejo, en dado caso de que siga el vacío de poder en el municipio”, expuso durante entrevista.



Por tanto, aseguró que están a la espera de la resolución del Cabildo y la notificación del mismo al Congreso.



“La van a realizar el día de hoy; si no hay un acuerdo, entonces nosotros tendremos que tomar la decisión de la instalación de un Concejo”, reiteró al señalar que aún no se sabe en qué hora del día sesionaran los ediles de Actopan.



“Si hay que mandar un oficio solicitándolo, lo vamos a hacer”, sostuvo.



En este sentido, Gómez Cazarin expresó que ya no se puede dejar el vacío de poder en esa demarcación, por lo que “hoy mismo o a más tardar el día de mañana” se resolvería.



Sobre las supuestas amenazas de las que fue objeto el suplente para presentar su renuncia, el legislador dijo que no tiene conocimiento del tema, pero en caso de que así fuera, el debe acudir a interponer la denuncia correspondiente.



“Si tiene alguna situación de que alguien lo esté amenazando, tiene todo el derecho de presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía. Pero nosotros estamos al pendiente de que se haga todo de manera pacífica y no queremos que se presenten este tipo de situaciones”.



Ante los señalamientos de que se pretende negociar la Alcaldía por parte de la bancada morenista, expuso que hasta el día de hoy no conoce al suplente y tampoco a los regidores de Actopan, por lo que descartó cualquier vínculo con ellos.



Lo importante, destacó, es que se desaforó al alcalde por temas de desvíos de recursos y corrupción.



“No desaforamos a un Alcalde para nosotros irnos a plantar o para utilizar un municipio como se hacía anteriormente, como caja chica de un partido político, eso no lo vamos a hacer”, aseguró.



Para finalizar, Juan Javier Gómez Cazarín se comprometió a que la Legislatura sea vigilante al desarrollo de la administración del municipio.