Si Carnaval de Veracruz no se hace en febrero, que sea en junio: Hoteleros

En caso de que la pandemia por el COVID-19 impida que el Carnaval de Veracruz 2021 sea en febrero, como tradicionalmente se ha realizado, empresarios del ramo turístico consideran que debería posponerse a junio.



Dado que dicho mes es estadísticamente bajo, podría ser benéfico que, si la crisis sanitaria lo permite, se organice previo al verano del próximo año, propuso el vicepresidente de promoción de la Asociación de Hoteles y Moteles, Sergio Lois Heredia.



“Sería interesante en el mes de junio que es temporada baja, julio es temporada alta, entonces serviría mucho para activar”, dijo.



No obstante, recordó que el realizarse las fiestas de la carne del 2021 depende de muchos factores pero confían en que pueda ser un atractivo que incentive la llegada de visitantes en el mes que se lleve a cabo.



"Si el Carnaval se va a realizar o no, eso nos lo va a dictar la pandemia, si existe una vacuna, si la vacuna llega a México, si nos la podemos aplicar, son muchos temas que influirán en si se tiene o no Carnaval".



La organización del Carnaval 2021 sigue sin definirse, dejando a quienes participan tradicionalmente con incertidumbre.