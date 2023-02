Si Córdoba no quiere centro de trasferencia, será para otro municipio: Sergio Rodríguez

Un conflicto social ha generado el proyecto de instalación de un centro de trasferencia en la zona de San José de Tapia, localidad ubicada a 20 minutos del centro de la ciudad, un grupo de vecinos se opone, mientras que el alcalde Juan Martínez Flores indicó que se hará una consulta popular y será la mayoría quien decida si se va o se queda.Y es que vecinos de Colinas de San José, 20 de Noviembre, San José de Tapia, San Martín y aledañas protestan en el predio donde se pretende instalar dicho centro. Hoy acudieron a hablar con el procurador del Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés para informarle que no están de acuerdo en ello, sin embargo, aún no se determina si se instala o no, pues el Presidente Municipal declaró que no hará la voluntad de unos cuantos y se va a consulta popular.Mientras que Sergio Rodríguez Cortés mencionó que si Córdoba no quiere el centro de trasferencia será para otro municipio.Aclaró que no será un basurero a cielo abierto, sino un centro de trasferencia que recibe residuos y los separa dejando lo mínimo de deshechos sin afectar el medio ambiente.Pese a las explicaciones, los vecinos rechazan dicha obra e informaron que seguirán las protestas.