Si Corte declara inconstitucional “Plan B” sería una “mancha más al tigre”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si la SCJN declara inconstitucional su “Plan B” de reforma electoral no pasa nada, pero sería una “manchita más al tigre”.“Estarían avalando salarios estratosféricos. Pero los mismos ministros estaría violando la Constitución porque ganan más para el Presidente”.En conferencia de prensa, el Mandatario criticó que el INE sea un aparato antidemocrático.“La reforma plantea que haya austeridad y no gasten tanto, pero no se pudo hacer una reforma constitucional porque sacaron la soflama del ‘INE no se toca’”.Agregó que en el supuesto que la Corte dijera que es inconstitucional, “¿afectaría?, no, si este es un aparato antidemocrático. ¿Qué es lo fundamental?, el pueblo. ¿Cómo se va a confiar en los organismos electorales que se han dedicado facilitar a avalar los fraudes electorales en México?”, cuestionó.