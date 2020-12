Si cumple reglas de seguridad, habrá gasoducto en Xalapa: Alcalde

El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, señaló que si no se cumple con los dictámenes por parte de la Secretaría de Protección Civil, los cuales garanticen la seguridad de la instalación del gasoducto en la ciudad, éste no se autorizará.



“En tanto no cumpla con las reglas el proyecto, no se le puede dar la autorización. Siempre y cuando cumpla con las reglas, sí se permitirá, ese es el tema fundamental, si no cumple con las reglas no va a entrar a la ciudad”, dijo.



El primer edil aseguró que Sistema de Distribución Gas Natural Zona Geográfica Veracruz, que pretende introducir el gasoducto en Emiliano Zapata-Xalapa-Coatepec, tendrá que cumplir con la normatividad ambiental y las normatividades de Protección Civil.



"El gas, como todos sabemos, es una sustancia muy útil, pero también muy delicada. Su manejo requiere muchos procedimientos para evitar que pueda haber un riesgo para nuestra gente. Estamos a la espera de que la empresa que está atrás de esto, cumpla con las reglas", dijo.



Hace unos días, durante su comparecencia ante el Congreso, la titular de la Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, expuso que la empresa Sistema de Distribución Gas Natural ya tiene un avance en la construcción de las instalaciones, pero aún no tiene el dictamen de riesgo.



Donde también, agregó que el dictamen ejecutivo tiene vigencia dos años y lo presentó en el año 2017 por lo que ya caducó y ahora deberá elaborar nuevo y presentarlo, pero hasta el momento no lo ha ingresado a la SPC.