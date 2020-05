Si el pueblo lo pide, Gobernador se sometería a revocación de mandato: Congreso

Si el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez u otro funcionario se tienen que someter a una revocación de mandato por demanda del pueblo, el Congreso del Estado no lo impedirá, pues la actual administración “se debe al pueblo”.



Lo anterior lo subrayó en entrevista el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) Juan Javier Gómez Cazarín.



“No he tenido ninguna reunión con él (Cuitláhuac García), pero si se tiene que someter a una revocación lo tiene que hacer; si es una demanda del pueblo lo tiene que hacer.



“Y yo estoy seguro que el Gobernador lo hace y no creo que tenga miedo, nosotros nos debemos al pueblo y no veo por qué no hacerlo”, declaró el morenista.



Al respecto, dijo que no sólo el Ejecutivo tiene que someterse a este tipo de medidas que impulsa el gobierno federal.



“No veo por qué no hacerlo; nosotros nos sometemos; nosotros propiamente también lo tendríamos que hacer”, consideró el legislador.



Lo anterior al ser cuestionado sobre la declaración del Ejecutivo, quien dijo que él “se somete a lo que sea” debido a las críticas que se generaron por la reforma constitucional en materia electoral que recorta presupuestos a partidos y elimina los consejos municipales del OPLE.



Gómez Cazarín reiteró que con dicha reforma la LXV Legislatura no retiró el punto concerniente a la revocación de mandato, tal y como lo acusan opositores, pues se procedió con la armonización de la consulta popular con la legislación Federal, que señala que no se puede poner a consulta la permanencia de un funcionario de elección popular.



"Lo de la Consulta Pública es algo que viene en el artículo 35, y es algo que aprobaron en el Congreso de la Unión los diputados federales y no hicimos otra cosa más que armonizar algo a nivel federal", expresó el legislador.



Argumentó que dicha versión representa un obstáculo más de los opositores a dicha reforma para aprobarla.



Por lo anterior, invitó a quienes se oponen a esta a "informarse" más, dado que es un punto que no fue incluido en la reforma.



Cabe señalar que el pasado martes 12 de mayo la LXV Legislatura aprobó una modificación a la Constitución de Política del Estado de para no someter a consulta popular la continuidad en el cargo de un funcionario elegido democráticamente.



Lo anterior, con 34 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención, lo que provocó que la oposición acusara un “blindaje” al Ejecutivo.



Dentro del punto XIV presentado en el orden del día, se determinó avalar el siguiente párrafo:



“No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y la Constitución del Estado; la desincorporación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave de la Federación; la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular; la materia electoral; el sistema financiero; los ingresos, gastos y Presupuesto de Egresos del Estado; y, la seguridad estatal. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, a partir de un proyecto de la Sala Constitucional, resolverá previamente a la convocatoria que realice el Congreso sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta, en términos de la Ley”, señala el dictamen.