Si eliminan FOPROCINE, se hunde industria cinematográfica mexicana, opinan

La industria cinematográfica mexicana se hundiría si la Federación confirmara el recorte al presupuesto al Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (FOPROCINE), señaló la directora de Locaciones de Argos Comunicación de México, Terry Fernández.



La empresaria mencionó que a nivel nacional son más de 25 mil personas las que dependen de esta industria, por lo que este tipo de recortes presupuestales les afectaría severamente.



Sin embargo, dijo tener confianza de que las autoridades no aprobarán este recorte, pues aseguró que hay una gran cantidad de proyectos mexicanos dignos de continuar desarrollándose con apoyo económico gubernamental.



“Estoy segura que se va a salvar porque si no se hunde la cinematografía en el país (…) Son 25 mil personas las que dependen de la industria audiovisual entera, la que está presente pero la gente que quisiera hacer cine sería la más afectada (…) Es una de las principales fuentes de apoyo para el cine mexicano y eso no lo podemos perder porque el cine mexicano es nuestra identidad”, dijo.



Terry Fernández señaló que en caso de que esto ocurra, sería la estocada final para la cinematografía mexicana que actualmente está paralizada por la contingencia del COVID-19, por lo que hay 25 mil personas sin ingresos en este momento, que han optado por seguir con capacitaciones en materia de protocolos sanitarios para reanudar labores en cuanto las autoridades sanitarias lo permitan.



“Ahora sí que tendríamos que ver qué podemos y qué no podemos (…) Realmente lo que hemos estado haciendo es crear nuevas formas, hacer los protocolos, esto nos ha servido para unirnos, la industria audiovisual se ha unido muchísimo”, señaló.



Cabe recordar que en abril de este año, se publicó en el diario oficial de la Federación un decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador donde se contemplaba la extinción de fideicomisos, mandatos públicos y análogos sin estructura orgánica, situación que puso en especial alerta a aquellos artistas cinematográficos que ya tenían acuerdos de percepción de recursos para sus proyectos.



Sin embargo, el 19 de mayo, la directora del Instituto Nacional de Cinematografía (IMCINE), María Novaro, aseguró que habrá certeza jurídica para la permanencia este año de los recursos asignados del Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (FOPROCINE) y el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE).