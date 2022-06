Si engendraron un hijo, no hay que abandonarlo, recuerda Iglesia a papás

"No se puede engendrar un hijo y después abandonarlo a su suerte o bajo el cuidado y responsabilidad sólo de la madre", expresó el vocero de la Diócesis de Orizaba, el sacerdote Helkyn Enríquez Báez.Al dirigirse a los padres de familia, indicó que hay una responsabilidad a nivel humano, pues no se puede concebir un vástago y después dejarlo."El hijo es responsabilidad de ambos y por eso hoy es un buen día para recordar a los padres la tarea que deben asumir. Se debe asumir la responsabilidad del ser que ha sido engendrado y darle testimonio de amor, respetándolo, educándolo, tiene que ser el papá, un custodio".También se recuerda la misión que la iglesia les asigna de educar a sus retoños en la fe, de darles testimonio de vida cristiana, puesto que la vida de fe no es sólo trabajo de la madre o de las mujeres sino también de los varones, de los padres.Finalmente, externó que ser padre es un don de Dios, pero también una oportunidad de reflejo a Dios por medio de este rol desempeñado.