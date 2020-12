La entrada en operación de la plataforma digitales para taxi inDriver ha impactado en un 80 por ciento al servicio concesionado y de entrar Uber, sería el tiro de gracia para el gremio, afirmó el director de Taxi Amigo, Guillermo Larios Barrios.



Afirmó que el servicio no está regulado pero al menos en Veracruz y Boca del Río ya se abrieron mercado, por lo cual el dirigente de taxistas no descarta que Uber llegue al Estado, como ya ha pasado en otras partes del país.



"Ya abrieron el mercado, va a entrar esta plataforma pero no han modificado la ley. Va a entrar tolerada por el Gobierno pero nosotros que estamos en Veracruz, que tenemos la tecnología para poder trabajar igual que lo hace Uber, a nosotros no nos lo permiten. Es penoso porque todo ese dinero del porcentaje que cobran esas empresas se va al extranjero. Sería el tiro de gracia para el transporte público en la modalidad de taxi".



Larios Barrios afirmó que han solicitado reunión con el Gobierno del Estado para nuevamente plantear la preocupación o que se dé información clara si habrá permiso para el ingreso de Uber a Veracruz pero no han tenido respuesta.



"Es penoso, inquietante, que el Gobierno que prometió protegernos de esta plataforma nos entregue. Permitieron que entrara inDriver que es una plataforma mixta para taxis y carros particulares. También estaba intentando entrar otra aplicación que se llama Cuicli, que también ya estaba reclutando. Me queda claro que este Gobierno no está respetando el acuerdo que se tuvo durante campaña".



Recordó que existe ya saturación de concesiones aunado a la situación económica y la pandemia, de entrar una plataforma más terminaría por desaparecer el sistema de taxi como hasta ahora se conoce.