Sí es “paliativo” pero urge solución: Cuitláhuac sobre ampliar Caseta de Fortín

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez coincidió con empresarios al reconocer que ampliar carriles en la Caseta de Peaje 045 de Fortín será sólo “un paliativo”, pero también debía hacerse algo ya.Recordó que el proyecto alterno que se había presentado costaría 2 mil millones de pesos y no se iba a concluir rápido, por lo que debe verse lo real, lo práctico y lo que pueda sacarse ahora.García Jiménez aseguró que este mismo año se concluirá la ampliación y tardar cuatro o cinco años entonces no son soluciones prácticas.Además, el Gobernador aseguró la opción que da Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) es muy buena, porque resuelve el problema a ocho años, el tema económico y ellos son los que van a invertir.Cabe recordar que la remoción de la caseta ha sido una demanda añeja por parte de empresarios de la zona centro de la entidad, quienes tras conocer el nuevo proyecto confiaron en que al menos se agilice el paso.Por otra parte, sobre el tema del Fideicomiso del Alto Río Blanco (FIRIOB), el jefe del Ejecutivo estatal comentó que "vamos bastante bien" y se buscan los acuerdos para hacer una inversión en la planta de tratamiento.Comentó que este martes de recogerá la impresión de los empresarios en una reunión que sostendrán a primera hora de la tarde para ver cómo se sacará adelante ese proyecto y llegar a un acuerdo conjunto.Mencionó que en la reunión se recibirá también el resultado de la auditoría, con lo que se podrá determinar si hay alguna responsabilidad, pero lo importante es conjuntar las opiniones para un proyecto de inversión.Cabe recordar que durante la pasada visita que realizó al municipio de Río Blanco en diciembre pasado, el mandatario estatal señaló que el Comité Técnico había detectado anomalías por falta de transparencia, en las cuales el presunto responsable sería el ex director de la planta de tratamientos de aguas residuales.La intención de invertir en el Firiob es con el objetivo de cumplir con las normas que están vigentes en este año.