Si escuelas privadas no atienden acoso, perderán su Registro de Validez: SEV

En caso de comprobarse que hubo acoso sexual y que directivos del Colegio Lizardi, en la ciudad de Veracruz, no aplicaron los protocolos de atención, se procedería con el retiro del Registro de Validez Oficial de Estudios (REVOE), advirtió el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Zenyanzen Escobar García.El funcionario afirmó que ya investigan las denuncias que en días pasados hicieran alumnas de nivel bachillerato, quienes colocaron mensajes en el baño del plantel para exhibir la situación "Los protocolos se aplican como tal en escuelas públicas como privadas, y lo he reiterado, si las escuelas no aplican los protocolos pueden ser cerradas y no se les va a dar su REVOE", dijo.Señaló que la sanción procederá en caso de que los planteles oculten los casos de acoso y hostigamiento con el interés de proteger su "reconocimiento"."Y desde aquí hago un llamado a las escuelas particulares a que estén al pendiente de estas situaciones; sí, siempre (se investigan los casos)", dijo.Por su parte, el subsecretario de Educación Media y Media Superior, Jorge Miguel Uscanga Villalba, indicó que se reportó el caso del Colegio y la SEV implementó el protocolo, revelando que se aplicó la "transferencia" de la persona involucrada en dicha situación."Es un caso, exactamente, es un bachillerato y se está viendo en un momento dado una transferencia de la persona afectada, es un bachillerato de Veracruz y es un tema de denuncias de acoso sexual", dijo.