Si Exfiscal Jorge “N” sabe de desaparecidos, debe hablar: Activistas

La coordinadora del Colectivo Familiares Enlaces Xalapa, Victoria Delgadillo Romero urgió a cuestionar al exfiscal Jorge “N” acerca del paradero de sus familiares desaparecidos y desaparecidas durante su gestión.“Si está Jorge allá y le están fincando cargos de desaparición forzada entonces que le pregunten dónde están los desaparecidos”, dijo.Refirió que la detención de Jorge “N” es un tema político y la simple aprehensión del exfiscal no le proporciona justicia a las familias de desaparecidos.Al protestar desde el Panteón Palo Verde a Plaza Lerdo, Delgadillo Romero abundó que solo recibirán justicia cuando localicen a sus seres queridos, que en algunos casos, no se sabe su paradero desde 2008.“Se le deben fincar responsabilidad ahorita que están y deben dar avances en las carpetas y no lo hacen y esto es para nosotros es que van a detener al fiscal del Estado. No hay nada y seguimos en esto y nosotros no nos vamos a cansar de gritar que nos faltan nuestros familiares”.En la protesta de este miércoles los colectivos recordaron a Noé Joaquín Soriano Sarabia, desaparecido el 7 de julio de 2016; Daniel Dorantes Cancela, el 24 de julio de 2012; Cedric Abdiel Ramírez Aguilar, el 2 de julio de 2020 y Iván Sosa Lagunes, el 2 de julio de 2020.“A nosotros no se os olvidan nuestros familiares y seguiremos haciendo estas marchas porque no nos cansamos de buscar y no vamos a permitir que las autoridades se olviden de nuestros familiares”.