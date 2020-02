Si Federación aumentara recursos, universidades no cobrarían inscripción: Rectora UV

Para lograr la gratuidad en la universidad pública, debe corresponder el presupuesto, por lo que se espera que el Gobierno Federal aumente los recursos en este nivel y así ya no se tengan que cobrar las cuotas de inscripción, señaló la rectora Sara Ladrón de Guevara.



Entrevistada a su llegada a la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), en Tequila, la Rectora indicó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) trabaja en el análisis de los requerimientos económicos de las universidades para que ya no se tengan que aplicar esos cobros, pues incluso la gratuidad ya está incluida en la modificación al Artículo 3 constitucional.



Sin embargo, indicó, hasta ahora el presupuesto del 2020 no lo reflejó, por lo que se espera que el Gobierno vaya propiciando que haya un mayor recursos para las instituciones de educación superior.



Mencionó que en lo que respecta al pago por el examen para los alumnos de nuevo ingreso, éste se hace para el CENEVAL, a fin de evitar cualquier interferencia por recomendaciones o incluso nepotismo pero es un proceso costoso porque involucra los espacios universitarios, los aplicadores de exámenes y la evaluación.



Ladrón de Guevara mencionó que está por emitirse la convocatoria para los nuevos estudiantes, en donde se ofertarán 16 mil lugares.



Explicó que aunque al momento no se cuenta con la infraestructura adecuada, se buscará ofrecer más lugares, contemplando en las distintas regiones pero de momento se abrirán 100 espacios más en la carrera de medicina.