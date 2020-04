Si Gobierno quiere ayudar no debe cobrar interés a créditos a pequeñas empresas: Especialista

El presidente del Colegio de Economistas en Veracruz, Humberto Flores Huerta, consideró que los créditos para un millón de pequeñas empresas, que anunció el Presidente de la República, son insuficientes y no deberían generar ningún tipo de interés, si realmente se quiere ayudar.



“Son pocos créditos para aliviar la necesidad de estas empresas, pues hay muchas informales”, acotó.



Entrevistado, dijo además que el Censo que se está ocupando para determinar la cifra de créditos corresponde al año pasado, por lo que no se están basando en la realidad.



“Lo están haciendo con base a un censo que se hizo en el 2019. Se va a generar un interés de 6.5 por ciento, aunque los bancos que los van a operar, Banorte, Santander y Banco Azteca, no van a cobrar nada, cosa que veo difícil. Luego se habla de 36 pagos a tres años y en tres meses un primer pago, es un periodo corto de gracia, debe ampliarse porque en tres meses no se activará aún la economía”, detalló.



Asimismo, dijo que la cantidad de 25 mil pesos es poca pero en estos momentos, cuando muchos negocios pequeños han tenido que cerrar, podría ser un alivio para el subsistir de estos comerciantes.



“Si queremos ayudar a estas pequeñas empresas, lo justo sería prestarles este dinero sin tasa de interés, que los bancos pongan de su parte para que a través de ellos se otorguen, sin que se cobre alguna comisión. Es ahorita la forma de ayudar. Todos están parados ahorita y les ayudaría a subsistir por el momento, porque ya están cerrados, es poco pero de eso a nada”, finalizó.