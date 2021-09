Sí habrá ampliación presupuestal al Poder Judicial: Isabel Inés Romero

Sin precisar una fecha y el monto, la titular del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura del Estado, Isabel Inés Romero Cruz, señaló que sí le otorgarán la ampliación presupuestal que pidieron para lograr paliar la crisis financiera que vive el Poder Judicial.Y es que aunque dijo desconocer la cantidad de ahorro que se está generando con el Plan de Austeridad implementado en el Poder Judicial, añadió que “sí nos ha ayudado mucho”.“Ya la ampliación nos la van a dar, el Plan de Austeridad nos ha ayudado muchísimo para salir adelante”, expresó en entrevista luego de la Guardia de Honor ante el monumento a Miguel Hidalgo y Costilla.Cabe precisar que se solicitó una ampliación presupuestal de 500 millones de pesos para cerrar el año ante la imposibilidad de cumplir con todos los compromisos financieros que tiene.Además, Romero Cruz expuso que todavía está en proceso de elaboración del anteproyecto de presupuesto que presentarán ante el Congreso del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022. “Estamos en ello, apenas. No tengo el número preciso en este momento”, puntualizó.Descartó que se prevean otros ajustes al interior del PJE como reducción de viáticos, despedido de personal, bajar salarios al personal de confianza. “No, de ninguna forma, ya estamos bien, gracias a Dios estamos bien”, reiteró.La Titular del TSJ de Veracruz manifestó que no contaba con “la operación aritmética por el momento” para comentar el monto en pesos que representaba la disminución del 30 por ciento de compensación que aprobaron quitarse la mayoría de los Magistrados y consejeros del Poder Judicial.Sobre los amparos promovidos por algunos de sus homólogos, señaló que son “uno o dos” y corresponde a aquellos que no quisieron sumarse voluntariamente al programa de contención del gasto.“No son varios, es uno o dos, nada más por ahí. Las personas que se ampararon definitivamente no entraron al Plan de Austeridad, no sabemos el motivo por el cual se hayan amparado porque ellos no apoyaron voluntariamente. La mayoría sí le entraron, fueron como treinta y tantos”, mencionó Isabel Romero Cruz.