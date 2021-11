Sí habrá Carnaval de Veracruz en 2022 pero en junio

Sí habrá Carnaval de Veracruz 2022 pero la edición número 97 se pospondrá cuatro meses y se llevará a cabo en junio.La alcaldesa electa, Patricia Lobeira, hizo el anuncio que tras el análisis se determinó organizar la fiesta más importante de los veracruzanos pero en verano para que haya menos riesgo de contagio de COVID-19.Asimismo, pidió al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que se sume al carnaval costeando los conciertos masivos, mientras que el comité y el Ayuntamiento se encargan de los desfiles.Es la primera ocasión en que se realiza el carnaval en un mes que no es febrero, previo a la Semana Santa.Ya se tiene la temática que aún no se anuncia pero ya se confirmó la participación de 50 comparsas y presentación de 20 carros alegóricos.La fecha específica aún no se tiene porque se coordinará con la asociación de hoteles y moteles para que se realice en la semana en que haya menos afluencia de visitantes.