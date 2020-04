Sí habrá entierros para víctimas de COVID-19, afirman funerarias de Veracruz

Las empresas que brindan servicios funerarios han actualizado sus protocolos para poder realizar sepelios de cuerpo presente de personas que fallezcan por COVID-19.Al respecto, el empresario Rubén Dario Olivares Posadas señaló que para retirar cuerpos de hospitales o casas, los trabajadores deben portar de forma obligatoria overol, goggles, cubrebocas y careta. Así los lleven al crematorio o a donde será preparado el cadáver.Señaló que si bien en un inicio era obligatorio cremar el cuerpo de alguna persona que hubiera fallecido con síntoma de COVID-19 o neumonía atípica, ahora existe la posibilidad de realizar entierros con el cuerpo completo.“Un compañero informó que hoy estaba retirando un cuerpo del Seguro Social y ya en el certificado manifestaba que era muerte por COVID-19, sería el primero del que sabemos los funerarios. Pero de neumonías atípicas he hechos yo varios y mis compañeros también, ya con neumonía atípica los cuerpos iban directo al crematorio, no había inhumaciones. El día de hoy nos están informando del Registro Civil que sí se va a dar permiso de inhumarlo", dijo.Sin embargo, puntualizó que están en pláticas con los dueños de panteones para que permitan el ingreso y entierro de cuerpos de aquellos que hayan fallecido de COVID-19 o por neumonías atípicas.Por otra parte, el empresario dijo que en los servicios funerarios prevalece la disposición de que el máximo de personas dentro de las salas velatorio es seis, mientras que en los entierros en panteones, no se permite que haya más de 10 personas.Este jueves, el ISSSTE emitió una guía sectorial operativa en la que recomienda incinerar “lo más pronto posible” y sin velación a las víctimas de COVID-19, debido a que “los cuerpos de las personas fallecidas por el coronavirus emergente son considerados potencialmente infecciosos”.