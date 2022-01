Sí habrá revocación de mandato, ya se superó el 3% de firmas: INE

Pese a las descalificaciones hechas por actores políticos hacia el Instituto Nacional Electoral (INE), la institución sigue en trabajo de validar el 3% de las firmas requeridas para la revocación de mandato, concluyendo que el mínimo ya se ha superado y sí se realizará este ejercicio democrático el 10 de abril de este año. Así lo aseguró Josué Cervantes Martínez, titular del Instituto en el estado.Entrevistado en sus oficinas, el funcionario federal explicó que en el caso de Veracruz se logró casi el 105% de la lista del padrón electoral, en donde se esperaba recibir 176 mil 257 apoyos y, hasta el momento, se han sumado 185 mil 058 que “se van a ir verificando y no descarto que seguirán acumulándose”.Con estos resultados consideró que, como lo ha señalado el presidente del Consejo Nacional del INE, Lorenzo Córdoba, “probablemente habrá revocación de mandato, lo que implicará emitir la convocatoria respectiva, que ocurrirá el 4 de febrero próximo”, por lo que piensa que de esa fecha al 10 de abril es poco tiempo para preparar todo este proceso electoral.Sin embargo, reveló que se ha adelantado mucho trabajo y desde el mes pasado las Juntas Distritales del INE ya recorrieron las secciones de la entidad para ubicar los lugares donde se instalarán las mesas directivas de casilla; desde el pasado 10 de enero se instalaron y ya están realizando las visitas de examinación a los lugares en donde se instalarán las casillas electorales.Además, dijo, se sigue actualizando el padrón y la lista nominal y todos los preparativos para que se lleve a cabo la selección de quienes serán funcionarios de casilla, en donde se sorteó mayo para que toda persona nacida en dicho mes, inscrita en el padrón electoral, participe en el proceso que espera efectuarse el 20 de febrero.Respecto a los comentarios que presionan para que se validen todas las firmas recabadas, el funcionario respondió que “así se hará, vamos a validar todas las firmas”, pues a nivel nacional suman más de once millones, de las cuales alrededor de 2 millones se hicieron a través de la App y el resto en físico, lo que implica un arduo de validación.Señaló que al menos al corte del 19 de enero “ya está superado el umbral necesario para que se lleve a cabo esta revocación de mandato, sin embargo el INE anunció que se continuará haciendo la revisión hasta agotar la totalidad de las firmas recibidas; tendrán que validarse, o en su caso descartarse si tuvieran alguna inconsistencia”.Sin precisar números, porque esta validación no es del ámbito de la Junta Local del INE, Cervantes Martínez admitió que se han encontrado firmas de personas fallecidas, personas que están en prisión preventiva o recluida de su libertad, cuya credencial no está vigente.