El delegado de los Programas del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aclaró que todavía se cuenta con lotes de la vacuna Sinovac para aplicar las segundas dosis a la población de 30 a 39 años que recibió la primera.



En entrevista, el funcionario federal aclaró que se generó un malentendido cuando mencionó que se había terminado el contrato del Gobierno de la República con ese laboratorio, por lo que no se adquirirían más dosis.



Sin embargo, puntualizó que se cuenta con la cantidad de vacuna necesaria de esa marca para aplicar la segunda dosis.



“Yo decía que no se iba a contratar más vacuna Sinovac pero ahorita tenemos la vacuna para dar todas las segundas dosis a los que ya comprometimos con la vacuna Sinovac, porque alguien llegó a pensar que ya no íbamos a tener segundas dosis”, dijo.



Huerta Ladrón de Guevara dejó en claro que será a partir del martes que se retomará la vacunación en segunda dosis para este sector con la vacuna Sinovac en varios municipios, donde destacan San Andrés y Santiago Tuxtla.



“Al contrario, a partir del martes estaremos también reiniciando en varios municipios, como Santiago Tuxtla, San Andrés la generación 30 a 39 de la vacuna Sinovac”, finalizó el funcionario federal.