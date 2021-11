Si hay cuarta ola de COVID-19, se verá en 2 o 3 semanas: OPS

Las celebraciones por el Día de Muertos y los eventos como la Fórmula 1 podrían derivar en una nueva ola de COVID-19 en México y en las próximas 2 o 3 semanas se verá si la población mantuvo las medidas de higiene y sana distancia, alertó Cristian Morales, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en México."La fiesta de Día de Muertos y la F1 son altamente complejos. Veremos en las siguientes 2 y 3 semanas si la población siguió la consigna de sana distancia, uso de cubrebocas de tela de 3 capas, lavado de manos frecuente y demás medidas no farmacológicas que ya conocemos desde hace más de año y medio y que nos permiten restringir la infección por Sars-CoV-2", dijo Morales durante la inauguración del 18 Congreso Internacional Hospital del Futuro, organizado por la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud.Agregó que además de los eventos mencionados y el aumento de movilidad en el país, debido a que gran parte del territorio nacional está en semáforo verde, la temporada invernal también podría ser un factor para una nueva ola de Coronavirus."Más allá de esto, incluso si se logra no generar o se contiene el brote, recordemos que a pesar que el semáforo epidemiológico de riesgo está en la mayor parte del país en verde, hay más de 20 mil casos activos en riesgo y en diciembre y enero, periodo invernal, es altamente probable que experimentemos una nueva ola de COVID-19", dijo.El funcionario de la OPS mencionó que a pesar de que en 2022 podrían aparecer nuevas olas de COVID, también se espera que la campaña de vacunación universal ayude a que éstas tengan un impacto menos negativo para la sociedad."México se acerca a una cobertura de 60 por ciento de población vacunada con esquema completo. Esperamos que si la campaña de vacunación universal contra COVID-19 que lleva y no aparece la cepa de Sars-CoV-2 que va a dar respuesta inmunitaria las olas de COVID se vieran cada vez más acotadas y con menos casos de fallecimientos y evolucionando hacía una enfermedad endémica con el comportamiento similar al de la influenza".Cristian Morales hizo un llamado a no monopolizar las vacunas, pues el acceso debe tener un carácter universal, lamentó que 46 por ciento de los más de 5 millones de casos de fallecimiento por Coronavirus se produjeron en la región de las Américas."Estamos altamente expuestos debido a la forma egoísta y cortoplacista en la que se está llevando la campaña de vacunación contra la COVID-19 a nivel mundial; mientras sigan prevaleciendo criterios comerciales y de geopolítica en el avance de la vacunación le estamos dando todas las instancias al virus para desarrollar una variante que nos haga a todos, a los que han vacunado y a los que no han vacunado 'tener que partir de cero' en los esfuerzos de inmunización contra la COVID-19".