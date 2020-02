Si hay Día Sin Mujeres, hombres también merecerían faltar: Presidenta de Poder Judicial

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Sofía Martínez Huerta, señaló que si las mujeres que laboran al interior del Poder Judicial se suman al paro nacional del próximo 9 de marzo también se deberá de dar un día no laborable a los trabajadores porque se debe de “luchar por la igualdad".



"Estamos revisando, estamos checando nuestra organización porque el permitir que falten las mujeres tendríamos que permitir que falten los varones, los hombres, en otro día, porque estamos en una igualdad, en una paridad", declaró.



Martínez Huerta añadió que por ahora prefiere ser prudente respecto a este tema y no tomar una decisión de momento sobre la postura de dicho Poder, aunque ella considera que así debe ser.



"Si somos mujeres qué bueno, si son hombres qué bueno; todos en igualdad ante la Ley".



Además, la presidenta del Poder Judicial indicó que las trabajadoras no le han externado su intención de sumarse a este movimiento de protesta contra la violencia hacia las mujeres.



Mencionó que ante cualquier falta injustificada se debe de proceder, aunque en el caso del paro nacional duda que pueda ocurrir, ya que todos los empleados del Tribunal Superior de Justicia laboran conforme a la Ley y a lo que se autorice.



“Trabajamos conforme a la Ley y lo que se les autorice se les va a autorizar y lo que no ya será riesgo de que si faltan un día se les pueda (dar) sin goce de sueldo o a lo mejor sin permiso; desconozco porque no tengo ninguna petición al respecto”, declaró en entrevista.



En cuanto a los casos de violencia de género o de acoso al interior del Poder Judicial aseveró que están trabajando en actualizar los protocolos y optó por no detallar sobre casos particulares argumentando desconocer si los hay.



“El acoso sexual es un delito como cualquier otro. Entonces nosotros, como administradores de justicia, atenderemos todos los reclamos que haya de la sociedad, de las partes interesadas, después de que se haga una investigación profunda y se abra la carpeta en la Fiscalía correspondiente, hasta entonces se consignarán al Poder Judicial y al juzgado competente”, concluyó.