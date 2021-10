Si hay emergencia en Laguna Verde, caminos para evacuar están dañados

De nueva cuenta, el secretario general de la Asociación Civil La Leyenda de Chucho “El Roto”, Jorge Morales Barradas, pidió a los Gobierno Federal y Estatal atender la carretera 180, entre el tramo de La Mancha y Laguna Verde, toda vez que forma parte de las rutas de evacuación de la nucleoeléctrica y se encuentra en mal estado.En conferencia de prensa, dijo que desde allí son 16 kilómetros hasta la planta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mismos que están llenos de baches por el tránsito de vehículos de carga pesada.“De ahí en adelante son prácticamente los 16 kilómetros a Laguna Verde y es la parte que está más deteriorada, es la parte que se considera principal que viene de Cardel hacia Laguna Verde; se cortan los cuatro carriles y de ahí se hace un embudo y empiezan los dos carriles”, expresó.Al estar esta vialidad incluida en el Plan de Emergencia Radiológico Externo por medio de su radio y la pluma, refrendó la necesidad de que se le siga dando el mantenimiento correcto y preventivo, ya sea por medio de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), o de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).Dijo esperar que la manifestación hecha por el Gobierno del Estado de participar para atender las demandas de la organización que lidera, permita tener mejores vías de evacuación ante una emergencia en la Central de Laguna Verde.“Agradezco por medio de todos nuestros afiliados a nuestro Gobernador porque le está dando la prioridad a este tema, también esto lo podemos manifestar porque hace unos días nuestro Secretario de Gobierno realizó una publicación y manifestó que se está dando el seguimiento a estos temas y que hay común acuerdo y diálogo con la Asociación Civil La Leyenda de Chucho 'El Roto'”, afirmó.Pidió que estos diálogos se sigan realizando para poder encontrar la inversión que necesita el Estado de Veracruz para la reparación y mantenimiento no sólo de la carretera 180, sino de las otras seis rutas de evacuación que conforman este Plan de Emergencia Radiológico Externo.“Son siete rutas y todas necesitan mantenimiento”, expuso al señalar que en 2012, en una reunión con las autoridades de la SEGOB Veracruz, vio un documento en el que se comprometían a este mantenimiento y cobrarle menos por la luz que consumen las familias alrededor de la planta.“Hay conocimiento de ese documento, no sé qué tan real o no lo sea, si sea fidedigno, yo no lo basaría en ese documento (…) se amplió 20 años más la vida útil de Laguna Verde, por parte de la Secretaría de Energía (SENER) y la CFE, por ello nosotros estamos preocupados pero estamos pidiendo a tiempo que se les dé mantenimiento a nuestras rutas de evacuación”, reiteró.Aclaró que no es que nunca se les haya dado el mantenimiento adecuado, sino que en este momento lo requiere nuevamente para que quienes habitan alrededor de la nucleoeléctrica tenga mayor seguridad de abandonar la zona en caso de una emergencia.