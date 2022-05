Sí hay intentos de extorsión en Xalapa, exhibe Director de Seguridad Ciudadana

Luego de las ráfaga de disparos que se realizaron el pasado 18 de mayo frente a una cervecería ubicada en el fraccionamiento Los Ángeles de Xalapa, el director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Miguel Valdez Ramírez, reveló que entre tres y cuatro negocios más reportaron casos de intento de extorsión telefónica."Hay personas que se quieren aprovechar y empiezan a hacer ese tipo de llamados a otros negocios y obviamente es cuando se nos acercan para preguntar y es como nosotros constatamos la base de datos que tenemos en Policía Municipal y Policía Estatal y se logra constatar que en su mayoría son números fraudulentos”, manifestó.En la entrevista, reiteró que la corporación a su cargo brinda asesorías para evitar ser víctimas de este delito."Las asesorías que se generan son principalmente en extorsión telefónica y nosotros tenemos una base de datos en donde se registra el número donde se registra la extorsión y podemos constatar si es un número que ha sido dado de alta o denunciado por probable delito de extorsión", manifestó.El titular de la Policía de Xalapa llamó a la población a no contestar números desconocidos, cambiar el número de teléfono sí ya fue contactado con un propósito extorsivo y manejar las redes sociales con privacidad.“Porque muchas veces empiezan a dar seguimiento a través de estas redes sociales de los movimientos que empezamos a hacer, si yo me voy a la playa y subo mi estado de WhatApp que estoy en la playa, esto da pauta a que el delincuente se empiece a agarrar y de esta forma queremos extorsionar y a nosotros nos genera un poquito más de temor o incertidumbre”, reseñó.Explicó que el trabajo de la corporación de seguridad municipal es más preventivo y las denuncias e investigaciones sobre extorsiones se realizan ante y por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).“Nosotros participamos nada más en coadyuvancia en materia de prevención”, mencionó al destacar que hay una tendencia a la baja en la incidencia delictiva en la Capital del Estado.“Tenemos una tendencia a la baja de la incidencia, afortunadamente estamos haciendo un buen trabajo en coordinación, a través de las redes vecinales también se está teniendo muy buena participación por parte de la ciudadanía porque es un trabajo en conjunto, es la integración de la sociedad con la parte de la Policía Municipal, Estatal y la Guardia Nacional”, puntualizó.Además, comentó que en comparación con el año pasado, al mes abril de este 2022 hubo una reducción del 20 por ciento en la incidencia delictiva.“Es una estadística que se maneja de manera general, de manera anual en 20 por ciento. Definitivamente el modelo que se está empleando es la coordinación porque si bien no tenemos la cantidad suficiente de personal, integrándose la Policía del Estado y la Guardia Nacional se genera una mayor cobertura que es en beneficio de la ciudadanía”, abundó.