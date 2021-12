Sí hay “muchas carpetas mal integradas” contra exfuncionarios: Fiscalía

La fiscal especial anticorrupción de Veracruz, Clementina Salazar Cruz, afirmó que, aunque algunas carpetas de investigación están mal integradas, los servidores públicos investigados están relacionados con diversos delitos y “seguramente” se podrá proceder contra ellos; además, subrayó que por su parte no actuará políticamente ni fabricará delitos.En entrevista en el Congreso del Estado, la Fiscal coincidió con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien declaró que varias carpetas contra exfuncionarios duartistas están “hechas con las patas” por culpa de la administración yunista.En ese sentido, dijo que se procederá contra los responsables.“Él comentó sobre eso; ese comentario dijo que es su percepción (…); la ciudadanía así lo percibe y nosotros lo que encontramos también es que sí, que muchas carpetas están mal integradas”, dijo.No obstante, Salazar Cruz insistió en que los exfuncionarios están implicados en varias carpetas.“Afortunadamente hay diferentes investigaciones en contra de esos personajes”.Salazar Cruz rechazó que la Fiscalía Anticorrupción sea utilizada políticamente, afirmando que lo que buscan es dar resultados.“Desafortunadamente nosotros no podemos ni politizar, ni mediatizar todos estos asuntos que estamos llevando pero irán viendo resultados”, aseveró.Respecto a quienes integraron mal las investigaciones, la Fiscal Anticorrupción afirmó que se va a proceder en contra de quien haya cometido delitos.“Se están haciendo bien las investigaciones. Como dice también el señor Presidente, no estamos fabricando delitos, solamente estamos investigando los hechos que ellos hicieron en su momento”.Finalmente, dijo que aunque ha habido recuperación de recursos de exfuncionarios procesados por corrupción, no tiene los datos precisos del monto.“Sí hemos tenido recuperación, ahorita no tengo los datos precisos pero sí ha habido y eso próximamente se va a poder informar”.