Si Hipólito cometió anomalías, tendrá que responder, advierte Ahued

El presidente municipal de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, confirmó que las observaciones por presunto daño patrimonial fueron denunciadas a partir de la auditoría realizada al proceso de entrega-recepción.El munícipe dijo que él no puede señalar si el exalcalde Hipólito Rodríguez Herrero es responsable de alguna irregularidad, aunque reiteró que las posibles sanciones alcanzarán “a quien tengan que alcanzar”.“No sé, yo lo que sí le digo es que nosotros hicimos las observaciones de acuerdo a la entrega-recepción y a la auditoría y al que le tenga que alcanzar, a él o quien sea, tendrá que dar, como todos estamos expuestos.“Yo como servidor público me alcanzará lo que me alcance y lo que no pues ya será otro funcionario”, declaró en entrevista en el Congreso local.Agregó que su correligionario no se puede amparar ante este tipo de revisiones, aunque lo intentó ante la justicia federal.“No, él se refiere a un amparo que se supone a oponerse por la auditoría que se hizo de los 4 años, eso, no sé, no procede así; nosotros estuvimos obligados de acuerdo a la entrega-recepción para hacer la auditoría y se hizo la auditoría.“Tenemos una denuncia contra el FIDE por luminarias en mal Estado, que no cumplen con la normatividad; otras con una problemática que estamos revisando”, observó.