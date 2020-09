Si hubo cambios en SCT, debe haber cambios en SIOP, reclaman Constructores

El representante de la Sociedad Mexicana de Industriales y Trabajadores de la Construcción (SMITC), Marco Salas, afirmó que ante la falta de resultados por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) se debe solicitar la renuncia de su titular, Elio Hernández Gutiérrez."En la SIOP, vemos que aunque el Gobernador está cerca, no nos ha escuchado, creo que él debe de tomar esa gran responsabilidad y mover esa pieza que tanto daño le está haciendo. Necesitamos que esa pieza sea movida, si la Federación movió la pieza , el Estado también. Queremos pedirle al Gobernador que le pida la renuncia al Secretario, no queremos gente corrupta", dijo.Salas lamentó que continúen dando trabajo a empresas foráneas de mala calidad y no a las constructoras locales."De un 100 por ciento a un 99 por ciento no nos tomaron en cuenta, puras empresas de fuera, empresas que las crearon para hacer actos de corrupción, empresas que sólo las hicieron al vapor".Refirió que aunque tienen diversas denuncias para algunos funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), como es el caso de Alberto Vega Regalado, delegado en Veracruz de dicha dependencia, esperarán los resultados de las auditorías que se están realizando en la SCT.