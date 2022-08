Sí hubo seguimiento a cuentas públicas 2014-2016 de San Andrés Tuxtla: ORFIS

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) no tiene rezago en el proceso de seguimiento a las observaciones de presunto daño patrimonial en las Cuentas Públicas; en el caso concreto del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla del trienio 2014-2016, que presidió Manuel Rosendo Pelayo, se han promovido dos acciones legales, una penal y otra administrativaDelia Gonzáles Cobos, auditora general del ORFIS, dijo que hay una denuncia penal en contra de quien o quienes resulten responsables de la administración municipal de San Andrés Tuxtla por un daño patrimonial de 16 millones 664 mil 016.17 pesos en la cuenta pública 2016.Además, una multa impuesta al exalcalde y otros exservidores públicos por 9 millones 165 mil 208.89 pesos, ratificada por la Primera Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TEJAV).Ante ello, aseveró que Manuel Rosendo Pelayo, el exalcalde de San Andrés Tuxtla, tendrá que devolver un total de 25 millones 829 mil 225.06 pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2016, el último año de su administración.Aclaró que en lo que respecta a los ejercicios fiscales 2014 y 2015 no hay asuntos por atender, toda vez que durante el proceso de fiscalización no se determinó presunto daño patrimonial durante la fiscalización de ambas Cuentas Públicas.La auditora general aseveró que las 219 denuncias penales que ha presentado el ORFIS por daño patrimonial son en contra de quien o quienes resulten responsables, ya que determinar en contra de quien o quienes se ejerce acción penal corresponde al Ministerio Público.En ese sentido, la denuncia penal en contra de la ex administración Municipal de San Andrés Tuxtla se presentó ante la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía General del Estado por 16 millones 664 mil 016.17 pesos, que está radicada en la carpeta de investigación FGE/FIM/F2/C.I./155/2018.La querella fue presentada el 13 de julio de 2018 por un daño patrimonial del orden de los 16 millones 664 mil 016.17 pesos.Cabe recordar que en el proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2016 del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, el ORFIS detectó un presunto daño patrimonial de 35 millones 34 mil 730 pesos, sin embargo, en la etapa de solventación se recuperaron 18 millones 370 mil 714 pesos.En lo que respecta a la materia administrativa, dijo que la Primera Sala Unitaria del TEJAV dictó acuerdo en el Expediente 343/2018/1a-IV por el que determinó la validez de la sanción impuesta por el ORFIS a Manuel Rosendo Pelayo y otros exservidores públicos del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, por un monto de 9 millones 165 mil 208.89 pesos.