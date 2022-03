Si impugnan decreto que le permite promover consulta, Presidente obedecerá a la Corte

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, celebró la aprobación de un decreto por parte del Senado de la República, el cual permite a los funcionarios y legisladores difundir y promocionar la consulta de revocación de mandato prevista para el 10 de abril, al considerar que su difusión no constituye propaganda gubernamental, no obstante, aseveró que en caso de que se impugne, se acatará la resolución de la Corte.Desde el municipio de Minatitlán, donde encabezó la conferencia matutina, dijo que este cambio en la promoción del ejercicio consultivo tiene que ver con la democracia, que es "una forma de vida".López Obrador apuntó que, si bien es importante la democracia representativa, también es trascendental que ésta se fortalezca con la democracia participativa."Para que no olvidemos que el soberano es el pueblo, que el pueblo pone y el pueblo quita. El pueblo manda. La consulta o el proceso de revocación del mandato es un avance importante para que el ciudadano califique y decida si el gobernante lo está haciendo bien o no. Si lo está haciendo bien que siga, si lo está haciendo mal que se vaya", manifestó ante los reporteros.Cabe recordar que este jueves 17 de marzo, con 67 votos a favor de las bancadas de MORENA, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde (PVEM) y Encuentro Solidario y 25 en contra del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y el Grupo Plural, se avaló en lo general y lo particular el dictamen que fue turnado al Ejecutivo Federal y se publicó en el Diario Oficial de Federación (DOF).Ante ello, el titular del Ejecutivo Federal reiteró que este acuerdo "es lo más importante que se ha aprobado en estos tiempos, el que de conformidad con la Constitución se lleve a cabo este método democrático que va a quedar establecido para que cada tres años el Presidente se someta a la consulta de los ciudadanos, al escrutinio de los ciudadanos".Al definir este referéndum como "algo trascendente, que va más allá de las banderas partidistas o de las fobias", aplaudió que se le permita a todos hablar del mismo.El Ejecutivo Federal destacó que “la mayoría de la gente" no sabe de la consulta para la revocación de mandato, porque el Instituto Nacional Electoral (INE) está actuando de manera antidemocrática y conspirando contra la democracia, cuando deberían estar difundiendo todo este procedimiento.Al respecto, expuso que los servidores del ente comicial deberían estar "entregados por completo, utilizando todos los recursos para informar a la gente, llamar a la gente a participar, instalando casillas en todos lados, no lo que han venido haciendo, que no van a instalar casillas en todas partes".De este modo y como en otras ocasiones, criticó que a unas semanas de este ejercicio democrático todavía no se sepa dónde van a estar las casillas, ya que será a partir del 28 de marzo que se den a conocer los domicilios, por lo que aprovechó para invitar a la ciudadanía a que ayude a dar a conocer su ubicación."Que se corra la voz y todos informemos dónde van a estar las casillas para asistir, participar de manera libre, decidir si quieren que yo continúe o que renuncie", enfatizó.Una vez más prometió que, aunque no se logre el 40 por ciento de la votación (35 millones de electores deben participar) y por tanto, la decisión de la mayoría no sea vinculatoria y tenga efectos legales, renunciará si la mayoría expresa su voluntad para que se vaya."Yo estoy planteando y es mi compromiso, además es una convicción de que, aunque no se llegue al 40 por ciento, si pierdo, me voy. Porque de qué sirve un Presidente si no tiene respaldo popular. Se necesita ser caradura para alegar que no fue legal. Esto no es un asunto nada más legal, es un asunto moral, es un asunto político. ¿Para qué sirve un Presidente sin autoridad moral, sin autoridad política?", ahondó.Por ello reafirmó que el Jefe de Estado tiene que tener legitimidad, apoyo y respaldo de los ciudadanos, porque no se puede gobernar sin el pueblo.Por tanto, invitó a todos, incluso a la oposición, a promover la consulta, aunque sea en su contra pero que el 10 de abril todos puedan salir a votar.“Eso deberían estar haciendo nuestros opositores, de manera abierta, todos convocando a participar y los que están en contra de la transformación llamando a votar a los que piensan igual, que son muy respetados, esa es la mejor manera de dirimir las diferencias", resaltó.