Si joven abortó en Córdoba, “no hay delito que perseguir”: Activista

Luego de que se reportara que una joven menor de edad presuntamente abortó en el baño de un hotel de Córdoba, la presidenta de la asociación “Mujeres Emprendiendo el Vuelo”, Virginia Medorio Trujillo, advirtió que ya se despenalizó el aborto en Veracruz y no deberá ser perseguida.



Además, recordó que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la criminalización de quienes aborten y proteger la vida “desde la concepción”.



“El caso de esta chica aquí en Córdoba debe de ser apegado a lo que hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado; no hay delito que perseguir y no puede ser encarcelada pues la autoridad competente. en su caso la Fiscalía, pues no puede estar encima de la Suprema Corte de Justicia”, dijo.



Agregó que la asociación que dirige siempre ha trabajado a favor de los derechos de las mujeres y están para apoyar a toda aquella adolescente o niñas que se embarazaron por un abuso sexual y son obligadas por sus padres indebidamente para tener el producto.



"Es una responsabilidad compartida que se acabe el tabú de qué solamente la mamá es responsable de qué la hija salga embarazada los padres también son responsables de sus hijas y de sus hijos hay que platicar con ellos hay que enseñar a los jóvenes a ser responsables y a las niñas también a tomar pláticas y ser atendidas por su ginecólogo en la edad en que ya empiezan a tener edad productiva", dijo.