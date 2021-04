Si la 4T no tiene oposición, habrá “regresión democrática”, advierte Pepe Yunes

El control de la Cámara de Diputados por parte de MORENA, quien concentra la mayoría parlamentaria y la Presidencia de la República en manos de Andrés Manuel López Obrador, también emanado de este movimiento, hacen que en el proceso legislativo sólo impere una visión e interés.



Así lo advirtió José Yunes Zorrilla, candidato de la alianza PAN-PRI-PRD a la Diputación Federal por el Distrito 9 de Coatepec, quien señaló la importancia de que hayan contrapesos en el Legislativo, para evitar caer en la hegemonía que mantuvo su partido durante 70 años.



“En 24 años este país había tenido en la Cámara de Diputados y en el Congreso en general a nivel federal un contrapeso, el Presidente de la República podía iniciar una ley en función de su derecho constitucional pero evidentemente el matiz del Congreso indicaba que se incluyeran los intereses de otros sectores productivos, las visiones de otras regiones y seguramente la iniciativa se iba a modificar, el proceso legislativo lo permitía”, dijo.



En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, explicó que lo mismo ocurría en el tema presupuestal, el Presidente enviaba un proyecto que tendría que ser negociado entre los distintos actores de la Cámara y las regiones que representaba.



“Eso explica, por ejemplo, para la región que representó las decenas de kilómetros de carreteras que surcan las montañas y la sierra y que reactivan en temas de desarrollo esa región, eso explica las decenas de kilómetros de concreto que hoy equipan urbanamente ciudades como Perote, Coatepec, Las Vigas, eso implica los apoyos a cafeticultores, a cañeros, a ganaderos que logramos nosotros encauzar desde la oposición siendo parte de la Cámara de Diputados porque había estos contrapesos”, dijo.



Aseguró que hoy en día ocurre lo contrario, por lo que sostuvo que “es un riesgo, es una posibilidad de regresión democrática. A las reformas de alguna forma no se les modifica ni una coma. Ahí está la Ley de Energía Eléctrica, es un retroceso, es nocivo para el crecimiento del país, es traer a tiempo presente época superadas, prácticamente esa ley implica canalizar los esfuerzos contrarreloj y en contrasentido a como va avanzando el mundo”.



Criticó que MORENA suprimiera los fondos y fideicomisos de manera unilateral al tener los suficientes votos en la Cámara para hacer valer la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo, afectando a estudiantes, investigadores, artistas y la atención de desastres naturales.



“No tiene sentido y es un retroceso porque tiene MORENA mayoría y en la última reforma (…) la ley que puede modificar el Poder Judicial de la Federación, hay un esfuerzo en el cual es el mismo poder que genera sus replanteamientos pero el partido de MORENA, en un transitorio, como una reserva de proceso legislativo, mete la posibilidad de ampliar el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuando el 97 Constitucional señala que no hay reelección y que además sólo puede durar cuatro años”, precisó.



El abanderado opositor a la Diputación Federal insistió que cuando un partido, como funcionaba el PRI antes de 1996, tiene mayorías y genera posiciones hegemónicas, la tentación para generar cosas indebidas para poder transitar hacia el autoritarismo es muy grande.



“Hoy MORENA tiene la mayoría en el Congreso y vuelven a alargar un periodo para el cual constitucionalmente fue electo en este caso el presidente de la SCJN, es inconstitucional y yo creo que no va a pasar, la tentación de tener mayorías es tan grande, que quién te dice que no quieran modificar el 83 Constitucional y decir que el Presidente la República pueda durar más de 6 años”, ahondó.



Alianza determinante



Pepe Yunes sostuvo que la coalición opositora que encabeza es “determinante” dado el momento histórico que vive el país y que si bien han sido adversarios políticos en el pasado, las tres fuerzas coinciden en el hilo democrático que debe prevalecer en el país.



“Han sido instituciones sumamente comprometidas con el nivel de bienestar de la población, que hoy notamos en riesgo, que hay que proteger y por lo cual vamos a caminar juntos”, precisó.



Yunes Zorrilla apuntó que las tres toldas políticas han tenido una agenda común, por ejemplo, en el Congreso de la Unión donde gracias a las votaciones unánimes se han podido crear instituciones, conformar leyes y direccionar presupuesto para los temas que le interesa la gente.



“Sí, hemos peleado electoralmente pero también hemos generado consensos, coaliciones legislativas, políticas públicas conjuntamente que tiene como propósito el bienestar de la gente, por eso al momento de estructurar y diseñar una plataforma electoral que posteriormente tendrá que ser una plataforma legislativa hubo mucha coincidencia”, expuso.



Campaña inédita



El candidato a Diputado federal, que juega su novena campaña, reconoció que la pandemia de COVID-19 los ha obligado a actuar con responsabilidad para proteger la salud de la gente, por lo que se han abocado a las redes sociales y a los medios de comunicación para llevar sus propuestas a la población del Distrito Federal de Coatepec.



“Guardamos sana distancia, generamos todas las recomendaciones de sanidad con las cuales nos están acompañando las instituciones de salud y esto evidentemente implica que se tienen que generar nuevas mecánicas, nuevos métodos y lo vamos haciendo, teniendo muy claro que lo más importante es protegernos todos”, puntualizó.



Expuso que durante muchos años ha recorrido los 16 municipios que conforman esta demarcación electoral, donde en esta oportunidad ha podido reencontrarse “con grandes amigos” y conocer nuevas necesidades de la población.



“Me conocen, saben que regreso y saben que además los he acompañado en el cumplimiento de las acciones y de las obras que a ellos les interesan”.



El excandidato a la Gubernatura en 2018 aseguró que hay mucho trabajo realizado, hay mucho por hacer y de eso se trata el estar otra vez acudiendo a pedirles el voto para lograr la curul en el Congreso de la Unión.



“Lo que pido es que sepan que cumplí con mi trabajo, las obras se hacen con recursos de la gente y el que se gestione lo hace a quién contratan y a quien le pagan por hacerlo, estamos en paz, sólo con la tranquilidad y la satisfacción de saber que se cumple con la responsabilidad para la cual fue uno honrado con la confianza y con el voto ciudadano”, reiteró.



Solicitan empleo



En su novena campaña electoral, se definió como un “político formado en las urnas” y cuya trayectoria como alcalde, diputado local, diputado federal, senador de la República y dirigente estatal del tricolor en el Estado se explica con el “apoyo directo con la gente”.



Señaló que en su caminar, la principal solicitud de los ciudadanos tiene que ver con empleo, lo que a su juicio es una de las graves carencias y una de las grandes deudas que la administración de MORENA le ha dejado a su distrito, al Estado y al país.



“La economía está demandando un millón 200 mil empleos formales para darle cabida a los jóvenes que se están formando en universidades, que necesitan trabajar que van a estar en edad y no sólo no se crearon ese millón 200 mil empleos, sino que en los últimos años se perdieron cerca de un millón de empleos formales y cerca de 4 millones informales”, manifestó.



Apuntó que la inseguridad ha sido dramática y en estos dos años y medio ha mutado de eventos de alto impacto, de luchas entre cárteles, al robo de casas habitación y cultivos como el café en Teocelo, en Coatepec, en Perote y en todas las ciudades medianas de su distrito.



“Sostengo que el Gobierno de MORENA le quedó a deber al país de cara a la pandemia, tanto en el manejo sanitario al principio como en el manejo económico para que no fuera tan grave la crisis que lamentablemente generó a 10 millones de mexicanos en pobreza”, aseguró.



De igual modo, dijo que en los recorridos de campaña también le han hecho saber que no se están aplicando las vacunas a los recién nacidos relacionada con la tosferina.



“Hoy no hay vacunas para los niños recién nacidos en el sistema de salud, por lo menos en el distrito en un muy buen porcentaje y la razón que me dan las señoras que no hay es porque no la suministran, eso es sumamente grave y se tendrá que contrastar contra los brotes de sarampión, tosferina, de tuberculosis”, alertó.



En el tema ambiental, expuso que resulta impostergable desde la Cámara de Diputados impulsar las modificaciones y la partidas presupuestales que puedan generar el cuidado de cada una de las cuencas hidrológicas desde donde están los nacimientos hasta donde están las desembocaduras de los ríos.