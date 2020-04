Si llegara el caso, hoteles de Xalapa aceptarían ser instalaciones contra virus

El presidente de la Unión de Empresarios Hoteleros de la Región de Cultura y Aventura, Marcos Suárez Domínguez, observó que de así requerirlo el Gobierno, instalaciones hoteleras servirían como centros de atención a pacientes con COVID-19.



"Definitivamente, a menos que estemos en algo muy caótico pero el Gobierno ha estado comentando que los hospitales, hasta el día de ayer, no han bajado de capacidad, no hemos entrado en esa tercera fase aquí en el Estado", dijo.



Señaló que se tiene que pensar en todos los escenarios, como tener que prestar las instalaciones, aunque recordó que los hoteles carecen de las características adecuadas para alojar pacientes enfermos.



"Estamos hablando de instalaciones con oxígeno, instalaciones que tengan cirugías o algo quirúrgico, tienen que prepararse con anticipación para recibir gente", dijo.



Comentó que en todo caso, el convertir los hoteles en centro de atención de coronavirus, implicaría distintas perspectivas a favor y en contra los establecimientos de hospedaje.



"No quisiéramos que las instalaciones se utilizaran para este tipo de situación pero si llegaran a darse, pues es una situación inevitable y hay que entrar en la jugada".



Observó que a la par, estados adaptan para la atención de pacientes centros de convenciones e instalaciones deportivas.



"Si es un tema de pensarse y esperemos que no sobrepase, pues tendremos que entrarle pero hay instalaciones que son las que se tienen que ocupar".