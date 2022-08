Si los expusan por aprobar "Ley Nahle", diputados panistas combatirán en Tribunales

Luego de que se anunció que se les abrirá un proceso de expulsión, diputados del PAN salieron a justificar su voto a favor de la llamada “Ley Nahle”, la cual permite a políticos no nacidos en Veracruz ser candidatos a la Gubernatura.Nora Jéssica Lagunes Jáuregui y el diputado Hugo González Saavedra, hablando por el legislador Othón Hernández, quien no pudo llegar al evento, ofrecieron una rueda de prensa para argumentar que dicha Ley funciona en otras entidades y beneficia a militantes del partido.Ante la posibilidad de ser excluidos de su partido y de su grupo legislativo, los panistas anunciaron que irán tribunales y no confirmaron ni descartaron conformar una “minibancada”.Cabe recordar que la reforma constitucional modificó el Artículo 11 para permitirle a no nacidos en Veracruz contender por la Gubernatura. En su posicionamiento, los legisladores del blanquiazul pidieron “no tergiversar” el sentido de su voto para amagar con expulsarlos.Señalaron que el panista Mauricio Kuri González, quien es nacido en Veracruz, actualmente gobierna Querétaro gracias a dicha Ley.Sin embargo, en su opinión de forma “incongruente” la dirigencia nacional, así como la dirigencia estatal, tomaron una actitud de “derrota anticipada” al rechazar los cambios a la Constitución y también lamentaron los procesos internos para expulsarlos.“Uno: 17 entidades federativas de nuestro país han aprobado estas modificaciones como resultado de un mandato Constitucional.“Dos: Nuestra formación política viene de Acción Nacional y de caminar todos los días con el pueblo veracruzano, por eso respetar la Constitución es parte de nuestro compromiso con el país, las diferencias doctrinales e ideológicas con el partido dominante no son motivos para desconocer que en el PAN siempre hemos estado por el respeto a la legalidad, el Estado de Derecho y la dignidad de la persona”, dijo Lagunes Jáuregui.Cabe recordar que Lagunes Jáuregui y Hernández Candanedo son militantes del PAN y el Comité anunció que sesionará para iniciar su proceso de expulsión. Por su parte, el diputado González Saavedra no está afiliado al partido, por ello sólo sería expulsado de la bancada.Lagunes Jáuregui admitió que el grupo que actualmente detenta el poder al interior del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN podría avalar por unanimidad la expulsión de ambos junto a Othón Hernández Candanedo, que también votó a favor.Sin embargo, recordó que la resolución del órgano interno del partido no tiene la última palabra, puesto que esta decisión puede pasar a tribunales, donde será combatida.“Confío en la Ley y no en la decisión de un sólo grupo; ¿Cómo es posible que alguien por una sola forma de pensar o por un revanchismo político venga a querer decir (que los van a expulsar)? Ya pareciera que tienen un ‘panómetro’ para decir ‘tú eres más panista que tú’”, cuestionó.La Legisladora dijo desconocer si se dio la orden desde el Comité de votar en contra de la reforma, pues particularmente a ella no se le indicó el sentido del voto; sin embargo, enfatizó que no respetará órdenes que vayan por encima de la legalidad “y sobre todo de la dignidad de la persona”.Por su parte, González Saavedra señaló que el PAN debe ser más plural y autocrítico, pues querer expulsarlos por el voto para homologar la Constitución Federal es absurdo.El Legislador, que ha sido candidato externo del partido, advirtió que no va a “obedecer órdenes” de alguien distinto a la población que votó por él.“Yo no veo la congruencia cuando a una o dos personas o a un grupo no le beneficia nuestro voto, somos los malos; también tengo mi criterio”, afirmó.