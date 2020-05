Si más niños requieren cuadernillo en Coatepec, padres deben solicitarlo a SEV

La directora de Educación, Cultura y Deporte en Coatepec, Sofía Leticia Viveros Colorado, indicó que este municipio recibió 475 cuadernillos de la Secretaría de Educación y sólo fue para un número reducido de escuelas.



“No son muchos, no están destinados a cada niño de cada escuela, sino que vienen específicamente para muy pocos niños. Fue para niños que detectaron que no tienen internet o que por bajos recursos no pueden acceder a plataformas, de ese modo se consideró”, dijo.



Informó que las comunidades consideradas por la dependencia son: San Alfonso, La Isleta Grande, Mahuixtlán, Mundo Nuevo, El Grande, La Orduña, La Laguna, Tlapachapa, Tuzamapan, Vaquería, Bella Esperanza, Cinco Palos y Las Puentes.



“No vienen para todas las localidades, son 475 cuadernillos y no son transferibles, vienen designados para el alumno”, detalló.



Finalmente, aclaró que si algún niño requiere este cuadernillo, se debe hacer la solicitud a la Secretaría para que a la brevedad se realice la entrega.