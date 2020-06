Si mercados de Orizaba no respetan higiene, serán cerrados: Ayuntamiento

Si comerciantes y población en general que compra en los mercados de Orizaba no respeta las medidas de prevención para evitar la transmisión del COVID-19, entonces no se descartaría que se cierren esto centros de abasto, indicó el director de Desarrollo Económico, Raymundo Reynoso Limón.



El funcionario municipal apuntó que ante el aumento de casos de coronavirus, ha obligado a multiplicar esfuerzos, a solicitarle sobre todo al usuario y quien visita en los mercados



El funcionario explicó que ante el aumento en casos de coronavirus, solicitan a quienes visitan los mercados que atiendan las recomendaciones que Protección Civil ha determinado.



"De no ser así y si los resultados empiezan a darse de manera negativa, a lo mejor se pueden llegar a cerrar los mercados".



Reynoso Limón enfatizó que no quieren cerrarlos, pero en otros estados esto ocurrió porque no se cuidó lo básico.



De igual forma, aseguró que un gran número de ciudadanos buscan cumplir las medidas de sana distancia y utilización del gel en los mercados.



Agregó que COFEPRIS está pendiente de este tema ya que muchos de los comercios aflojaron sus medidas de prevención tras concluir la Jornada de Sana Distancia.



Además acentuó que en Orizaba aumentaron los casos y el riesgo es alto.