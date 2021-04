Si ministros no extienden mandato a Zaldívar, serán cómplices de corrupción: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si los ministros de la SCJN no avalan la extensión de dos años de la presidencia del ministro Arturo Zaldívar, para encabezar la reforma al Poder Judicial, serán cómplices de la corrupción.



—¿En caso de que los integrantes de la Corte no avalen dos años más al frente de la misma, se convertirían en cómplices de la corrupción? —se le preguntó al Mandatario en su conferencia de prensa.



—Sí, creo que consciente o inconscientemente, por el coraje de que les produce la transformación que se está llevando a cabo en el país, pues apoyan al régimen de corrupción, porque en este caso lo que se aprobó fueron leyes para reformar al Poder Judicial. Y se consideró que estas reformas se llevarían a cabo siempre y cuando el Presidente de la Suprema Corte y el Presidente del Consejo de la Judicatura fuese una persona honorable e íntegra, que no perteneciera a los mismos grupos de poder económico y político que llevaron a la decadencia al país, los que avalaron la corrupción.



Señaló que si el encargado de conducir el proceso de transformación del Poder Judicial fuera un personaje del “partido conservador”, del antiguo régimen caracterizado por el servilismo, en favor de los grupos de interés creados, que nunca se preocupan por el pueblo y en favor de la corrupción, esa reforma sería letra muerta.



“Sí son importantes las instituciones pero también los hombres o las mujeres que las dirigen, decía, guardadas todas las proporciones, que sin Hidalgo no hubiese habido una Independencia que subrayara la necesidad de justicia”.



Señaló que si el próximo año Zaldívar termina su periodo, los actuales ministros eligen al nuevo Presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, el órgano que puede llevar a cabo la transformar del Poder Judicial y vigilar que los jueces no estén como ahora al servicio de los potentados.



“No generalizo porque hay jueces y magistrados rectos pero la mayoría se acotumbró a esas prácticas, baste decir que durante todo el periodo neoliberal no se sentenció a Caro Quintero –presunto narcotraficante- y le concedieron un amparo porque pasó 27 años sin sentencia, ¿cómo defender eso?”.



Reiteró que el ministro Arturo Zaldívar es un servidor público íntegro que en dos años podría llevar a cabo esa reforma y él termina como ministro en 2024, no es una reelección.



“Ya hay el antecedente, los actuales magistrados del TEPJF recibieron el apoyo para que se ampliara el plazo pero ahora los intelectuales se rasgan las vestiduras, porque lo que quieren es que el Poder Judicial siga al servicio de la mafia en el poder”, advirtió.