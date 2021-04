Si MORENA pierde la mayoría…

26 mil 860 millones

[1] Padre Solalinde Guerra dirigiéndose a Peña Nieto el 26 diciembre 2013. [2] Parafraseo del mensaje de AMLO, dirigido a los diputados y senadores de su partido el miércoles 11 de julio, en la ciudad de México [3] Sánchez Gustavo: Ariategui Noticias. Mayo 5, 2015. http://aristeguinoticias.com/0505/mexico/nuestra-realidad-se-sintetiza-en-ayotzinapa-subcomandante-marcos-galeano/

No es difícil pronosticar que el actual proceso electoral, puesto en marcha para renovar los poderes legislativos y Ejecutivo (locales) no parirá elecciones auténticas ni libres, tal como lo estipula el artículo 41 de la Constitución. La autenticidad estará ausente dado que los resultados NO reflejarán de manerala voluntad de los votantes. Tampoco serán libres considerando que la voluntad para emitir el sufragio está siendo indirecta o directamente coaccionada por todos los partidos y los poderes mediáticos.Por otro lado los árbitros electorales (INE y TEPJF) pierden día a día credibilidad ante los electores debido a sus actuaciones carentes de imparcialidad, independencia y objetividad por lo que NO pueden garantizar la absoluta legalidad del proceso. Su desprestigio aunado al grotesco bombardeo mediático de publicidad engañosa que propalan a los 4 vientos los 10 partidos con registro restará legitimidad al triunfo de quienes para lograrlo despilfarran cínicamente nuestros impuestos.¿Cuántos sufragios serán resultado de la compra del voto o de la presión y manipulación psicológica? No hay cúpula partidista que ignore “ que es más fácil comprar voluntades, manipularlas … que escucharlas y construir con ellas el bien común”. Saben que de no hacerlo perderían el lucrativo negocio de la política de partidos.Tan sólo en este 2021 al INE se le presupuestaron. Es mucha plata destinada al PARASITISMO integrado, mayoritariamente por unaSiempre hay honorables excepciones pero casi todos los diputados, senadores, gobernadores, consejeros, etcétera, una vez con la ubre en mano son cegados por el poder y el dinero que después utilizan para permanecer como seres improductivos y dañosos, socialmente hablando.Aunque las campañas se iniciaron formalmente el pasado 4 de abril, en los hechos todo el país ha estado viviendo contiendas de odio donde no ha faltado la sangre (se cuentan por decenas los asesinato relacionados con el proceso electoral) entre quienes aspiran a ser o ya son candidatos. Lo peor de este ambiente político así viciado y polarizando es que si la Ley continúa aplicándose con parcialidad facciosa se irá poniendo peor.Por lo pronto, tendremos que resignarnos a recibir parte de losspots que se transmitirán diariamente por radio y tv. El INE nos ha recetado casi 300 anuncio por minuto distribuidos en un lapso de 18 horas diarias (6 am-12 pm). Es propaganda chatarra que promueve a personajes chatarra cuya principal vocación es servirse de los demás y enriquecerse. Por esa razón, caciques, artistas, deportistas, políticos reciclados apoyados por los dueños de los partidos, harán lo que sea necesario para quedarse con alguno de los. Nadie podrá aislarse de la próxima parafernalia de egos y ambiciones.Para salir librado del alud escatológico que se avecina y no ser presa de la manipulación es menester intentar mantener la ecuanimidad, consultar la conciencia y después decidir por quién votar o no hacerlo. Pero de ningún modo abandonar la política, que es asunto de todos, en manos de los profesionales de la mentira. Tener siempre presente, mientras no haya una reforma a fondo, que para TODOS los partidos la política es, como recién dijera Alfredo Adame, para chingarse millones de pesos. ¡Es un negocio!MORENA, el partido en el poder, aun con sus disputas internas y prostitución de sus principios, continúa siendo la opción menos podrida de entre todos porque respalda un proyecto con orientación social. De no ganar la mayoría en el Congreso Federal tal proyecto será paralizado por los mafiosos provenientes de los partidos del PRI, PAN y PRD.Es cierto, los oportunistas propios y los emisarios del pasado la tienen peligrosamente dividida en su afán por. Al respecto, los dirigentes olvidan que precisamente fue la reelección la que detonó la guerra para destronar a un dictador. Juzgue usted si no son émulos de Porfirio Díaz; casi la mitad de los diputados (213) buscarán reelegirse para ganar, además de su sueldo y prestaciones,que reciben como ¡APOYO ECONÓMICO MENSUALES! para las labores de asistencia y atención ciudadana, transporte, hospedaje e informes. ¡Qué poca memoria!No obstante esta acelerada descomposición es posible otra clase de política, una donde los dispendios de esos parásitos con ínfulas de dictadorzuelos ya no ocurran. Acceder a ella requiere organización desde abajo, haciendo a un lado a los partidos, ya que estos elefantes blancos”[3] (Marcos).Por más que ofrezcan prebendas o falsas promesas nadie debe caer en su garlito sumándose al encono social o echando más leña seca a los conatos de fuego ya vislumbrados. Actuando y pensando en el bienestar de todos se dignifica la POLITICA.Recuerde usted que sí el interés por cambiar las cosas es sincero la satisfacción, logrado o no el objetivo, será plena porque como dijera Mahatma Gandhi “la recompensa está en el esfuerzo y no en el resultado. Y un esfuerzo total es una victoria completa”.