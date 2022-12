Si Nahle quiere Gubernatura de Veracruz, deberá ganar encuesta de MORENA: AMLO

“No voy a designar, no va a haber dedazo”, expresó el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador sobre la candidatura a la Gubernatura en Veracruz para el 2024.Durante la “mañanera” de este viernes, cuestionado sobre la posibilidad de que la abanderada de MORENA en la entidad sea la secretaria de Energía, Rocío Nahle, como ha trascendido desde hace tiempo, el Presidente recordó que el método en este partido es la encuesta, por lo que en Veracruz así será y los veracruzanos serán quienes decidan.“Rocío está terminando la refinería de Dos Bocas. No viene aquí a Veracruz, ¿verdad?”, cuestionó López Obrador al gobernador Cuitláhuac García, quien respondió que sí asistiría este mismo viernes a la entidad, confirmándose horas después su presencia en la reunión con mandatarios estatales y Gabinete federal.“Ah, es que vienen miembros del Gabinete, sí. Pero así va a ser básicamente (la elección de candidatos). Y los otros partidos tienen sus métodos y tienen también muchos prospectos, mujeres y hombres, y va a ser interesante, no nos vamos a aburrir”, dijo.En este sentido, el mandatario federal asentó que no se trata de “corcholatas”, ni de “destapes”, sino de todo el que quiera.“Entonces, no es de ‘corcholata’, nada, es: no hay ‘destapes’, es todo el que quiera, tiene derecho de acuerdo a la Constitución. Porque una de las cosas que creó El Porfiriato pues fue el modelo simulador, porque ese era el mago de la simulación; entonces la Constitución decía una cosa y se hacía otra.“Cuando nosotros llegamos al Gobierno y nos toca atender esto, ¿qué es lo que yo planteo?, pues todos los que deseen participar lo pueden hacer, tienen derecho, porque yo no voy a nombrar, no voy a designar, no va a haber ‘dedazo’”, garantizó López Obrador.Por todo esto, reiteró que quienes sientan que tienen posibilidades de contender, pueden hacerlo sin abandonar sus funciones, en caso de que sean funcionarios públicos.“Los que sienten que tienen posibilidades pues ya empezaron a sonreír más, porque va a llegar la encuesta y entonces el que gane la encuesta pues ese va a ser”, dijo.De este modo, López Obrador dejó en claro que no se meterá en la elección interna de MORENA, pero apoyará al que gane la encuesta, es decir, al que el pueblo elija con este método.“A ese voy a apoyar, mujer u hombre. Y estoy seguro que todos los que participen o los que están participando están conformes con ese método, porque no hay favoritismo”.