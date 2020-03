Si no acaban obras a tiempo, Alcaldía de Xalapa no pagará a constructoras

El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, advirtió que si las obras públicas de 2019 que están en proceso no se concluyen antes de este 31 de marzo, plazo que permite la Ley, el Ayuntamiento no pagará los contratos completos a las constructoras.



Además de saldar el avance que se haya realizado, dijo que después su administración buscaría concluir los pendientes.



En entrevista, el munícipe xalapeño dijo que espera que ello no ocurra, pues se trata de una inversión de 500 millones de pesos durante ese año y confía en que todo termine “adecuadamente”.



En entrevista en el Congreso del Estado, negó que los comerciantes establecidos en el centro de la ciudad estén inconformes con estas acciones de su Gobierno, ya que varias calles estaban en pésimas condiciones y los proyectos se han complicado por la hidrografía de la ciudad.



“Son muchas las que están, pequeñas grandes y medianas; la apuesta es que concluyan todas, si no acaban algunas tendrá que dejar de ejercerse el pago de lo que no se haya cubierto (…)”.



“Eso es lo que ocurre normalmente, si la obra no cierra en el momento en que la Ley indica se paga lo que hasta ese momento se ha hecho y después nosotros tendríamos que concluirla”, explicó Rodríguez Herrero.



Además, precisó que las licitaciones para los proyectos de este 2020 todavía están en proceso, luego de que recientemente se aprobó el Plan de Obras Públicas.