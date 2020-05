Si no acatamos medidas, hospitales se verán desbordados: Alcalde de Xalapa

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, lamentó que aún existan personas sin entender la gravedad de la pandemia y no son responsables, por lo que podrán énfasis en los establecimientos y empresas que no cumplan las medidas.



"Hay una sanción que es la clausura del establecimiento porque tienen que acatar las normas, tienen que acatar las normas. Yo exhorto a las empresas que sean responsables. Nunca falta alguien que se aparta de la norma, la mayoría de la gente sí lo acató. Lo que estamos pidiendo para este tipo de establecimientos, florerías, restaurantes, es que la sociedad pueda acudir a ellos haciendo pedidos a domicilio".



Rodríguez Herrero expuso que si los establecimientos de alimentos y los demás que aún permanecen abiertos, siendo esenciales, llevan a cabo las medidas establecidas, por las autoridades estatales y municipales, no tendrán multas o sanciones.



El munícipe también lamentó que a pesar de que existía una disposición jurídica clara para no vender alcohol en el Día de las Madres, 6 establecimientos fueron clausurados por vender de manera clandestina.



"Ojalá todo el mundo entendiera que tenemos que acatar las reglas. No queremos que la gente incurra en actos de clandestinidad, eso habla muy mal de nosotros".



Así también, lanzó un exhorto a la sociedad para que colaboren ante esta contingencia, es decir, que hagan más uso del servicio a domicilio.



"Si no acatamos las reglas básicas, lo que ocurre es que los hospitales se ven desbordados. Si logramos que a lo largo de estas próximas semanas, disminuya la afluencia hacia los hospitales, los hospitales van a poder atender mejor a la gente que contraiga el virus. La gente debe ser paciente, vamos a salir adelante", finalizó.