Si no alcanzan firmas, AMLO aun así pedirá consulta contra expresidentes

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que sólo se han reunido 800 mil firmas para solicitar que se realice una consulta popular para enjuiciar o no a los expresidentes por presuntos actos de corrupción.



Ante ello, anunció que en caso de que no se junten las firmas necesarias, él presentará mañana martes la solicitud para que se realice una consulta ciudadana para decidir si se enjuicia o no a los exmandatarios por actos de corrupción.



“Tengo la información de que llevan 800 mil firmas, ya está el tiempo muy metido, ya se avanzó en el tiempo. Les puede ganar le tiempo, sin embargo, es muy bueno el que estén llevando este ejercicio.



“Si no se llega al número de firmas porque falta muy poco, yo tengo ya preparado ya un escrito, el borrador que hoy voy a revisar para solicitar la consulta. Tengo esa facultad que me da la ley y mañana tomó la decisión de que si los ciudadanos no alcanzan a reunir las firmas.



“Va haber solicitud de consulta, porque si ellos no alcanzan a reunir las firmas, yo presentaría mañana ese escrito correspondiente”, dijo.



En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el mandatario indicó que se debe de modificar la Constitución para “flexibilizar” que no sean tantas firmas.



“El pueblo tiene el derecho de modificar la forma de su gobierno, tenemos que flexibilizar que no sean también tantos ciudadanos o tantas firmas, porque ahora se requieren como un millón 600 mil están haciendo un gran esfuerzo, porque comenzaron hace 10 días”, agregó.



“Va haber solicitud de consulta, porque si ellos no alcanzan a reunir las firmas, yo presentaría mañana ese escrito correspondiente”, dijo.



En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el mandatario indicó que se debe de modificar la Constitución para “flexibilizar” que no sean tantas firmas.



“El pueblo tiene el derecho de modificar la forma de su Gobierno, tenemos que flexibilizar que no sean también tantos ciudadanos o tantas firmas, porque ahora se requieren como un millón 600 mil están haciendo un gran esfuerzo, porque comenzaron hace 10 días”, agregó.