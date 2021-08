Si no comprueban residencia en Xalapa, los remiten a esperar vacuna en su municipio

Apreciable Director de alcalorpolitico.com

Joaquín Rosas Garcés



Hago de su conocimiento y solicitud publicar lo siguiente:



Largas son las filas que tenemos que esperar los foráneos residentes en Xalapa, en el complejo Deportivo Omega, durante la jornada de vacunación contra la COVID-19, de 18 a 29 años.



Desde el día viernes separaron a los jóvenes con credencial de elector de otros municipios para hacer una fila y en otra los que su identificación indicaba la Capital del Estado.



La lentitud con la que avanzábamos se debía a que en la entrada del Gimnasio Omega había un filtro donde a los “foráneos” nos cuestionaban a qué nos dedicábamos en la ciudad o nos pedían alguna fotografía, documento o hasta el contrato de arrendamiento. Y al no comprobar una cosa ni otra, varios jóvenes eran regresados con la indicación de esperar hasta que la jornada llegara a su municipio.



Estudiantes y trabajadores fueron rechazados y, ahora, deberán esperar a ser inmunizados en sus lugares de origen por no haber pasado dicho filtro.



Ahí nos enteramos que llegan personas de otros municipios y hasta del vecino estado de Puebla para aprovechar la vacuna Pfizer pero suponen que no alcanzaría para todos.





Atentamente



Nombre (…)

Teléfono (…)