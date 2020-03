Si no hay acuerdos, paro en la Normal Veracruzana será indefinido: Estudiantes

Alumnos de la de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana informaron que celebrarán una asamblea la mañana de este mismo miércoles para generar acuerdos y adherirlos a sus peticiones a las autoridades de Educación y Seguridad Pública Estatal; mientras tanto continuarán tomadas las instalaciones.



Al respecto, la integrante del Comité Ejecutivo Estudiantil Normalista, Alexa Adamaris Estanislao Mendoza, confirmó que la demanda hacia las autoridades es la seguridad para el sector estudiantil.



"Aumento de la seguridad para los estudiantes porque vivimos en una situación de violencia complicada. Todo este movimiento, las decisiones que se vayan a tomar o no, giran en torno a la exigencia de esta seguridad.



“Estamos en la redacción de un pliego petitorio, se van a tomar acuerdos con toda la comunidad para fijar el rumbo. Se realizará una asamblea estudiantil en la cual se escucha la opinión de los compañeros sobre las acciones que se están tomando", dijo.



Finalmente, señaló que hasta que no se llegue a un consenso con autoridades a través de un diálogo será un paro indefinido.



"No tenemos ningún rumbo fijo. Estamos construyendo en conjunto con la comunidad estudiantil el pliego. Hasta que lleguemos a un consenso será paro indefinido", finalizó.