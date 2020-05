Si no hay apoyos, reabriremos el parque Juárez, advierten vendedores de Xalapa

La secretaria general de la Unión de Vendedores Fijos y Semifijos del parque Juárez de Xalapa, Yolanda Romero Rojas, advirtió que si no tienen apoyo económico por parte del Gobierno Estatal y ayuda alimentaria del Ayuntamiento, procederán a trabajar nuevamente en el parque.



“La gente está desesperada, ya no tenemos dinero. Se supone que en Palacio de Gobierno, cuando cerraron el parque, nos dijeron que nos iban a dar un apoyo económico, ya van tres veces que nos cambian la fecha. Ya nosotros acordamos con todos los compañeros que si mañana no nos dan el recurso, vamos a abrir el parque, vamos a lavarlo y nos vamos a poner a trabajar, vamos a quitar todas las vallas para que la gente entre y podamos tener algo, mínimo para comer”.



Mencionó que aún hay vendedores que están a la espera de despensas, incluyendo a los comerciantes de Los Tecajetes.



"Mandamos el padrón al Ayuntamiento, nos mandaron a decir que quieren las direcciones porque las van a llevar casa por casa. Se supone que vamos a esperar esta semana para ver si las liberan. La lista que actualicé fue de 36 personas, es gente de los Tecajetes y Los Lagos".



Además, aseguró que los vendedores que se inscribieron a los apoyos que otorga el Gobierno Federal, le hicieron llegar una queja, en la cual afirman sólo recibirán 6 mil pesos.



"Hicimos trámites, metimos papeles y apenas están llamando a las personas. Nos dijeron que había préstamos de 25 mil y 10 mil pesos pesos y nos avisan que sólo les van a dar 6 mil dentro de un mes, no tiene caso", finalizó.