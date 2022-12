Si no se calman ediles, Congreso intervendría en Sayula de Alemán

De continuar los conflictos en Sayula de Alemán, es necesario que desde el Congreso local se analice la intervención de la Tesorería Municipal hasta por 2 años, tal y como ocurrió en San Andrés Tuxtla.Al respecto, la presidenta de la Mesa Directiva, Margarita Corro Mendoza, afirmó que es necesario que las autoridades en dicho municipio entiendan “cuál es su función”.“Sería bueno que, finalmente, después de casi un año, que entienda cada uno cuál es su función porque la Alcaldesa fue electa, el Síndico también y los regidores también”.Cabe recordar que apenas este miércoles se confirmó la detención de Rafael “N”, tesorero del municipio de Sayula de Alemán, junto con su escolta, como presuntos responsables de delitos contra la salud y contra las instituciones de seguridad pública.La diputada de MORENA reconoció que cuando fungía como presidenta de la Comisión de Gobernación estaban por citar a las autoridades de Sayula de Alemán.“Hay muchos municipios así, tenemos muchísimos conflictos todavía de alcaldías que no se entienden. Tenía en la lista, pendiente de llamar 6, entre ellos estaba Sayula, Álamo, de los que me acuerdo”, refirió.Corro Mendoza admitió que mientras no se nombre al nuevo titular de la Comisión de Gobernación el Congreso no puede proceder de ninguna manera.Respecto a Sayula de Alemán consideró que las irregularidades están escalando y por ello se tiene que actuar como corresponda.“Están subiendo de tono; primero recibirlos y luego si ellos no se entienden tendremos que acceder a otras instancias porque no puede estar un municipio (…).Sobre todo, a la Secretaría de Fiscalización; tenemos el ejemplo del municipio de San Andrés Tuxtla, que ya fue intervenido por 2 años, yo creo que a ningún alcalde va a querer que le tengan intervenida su tesorería”, advirtió.