Si padres revisan a hijos, innecesario el “operativo mochila” en escuelas de Coatepec

El secretario ejecutivo del Sistema Municipal Integral de la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en Coatepec, Jaime Ronzón Ortiz, consideró que es sólo responsabilidad de los padres de familia estar al pendiente de lo que ven sus hijos en las redes sociales, así como en los distintos dispositivos electrónicos.



“Hemos pugnado mucho en las pláticas dirigidas a padres, niños y adolescentes sobre la importancia que se debe tener en aquello que ven y creen, lo que ven en redes sociales y videojuegos, en este caso hacemos conscientes a padres de familia respecto a vigilar y controlar, la responsabilidad es de ellos porque ellos son quienes compran un celular o tableta al niño, estemos pendientes de lo que ven, porque tienen acceso a una red social niños de primaria cuando sabemos que no debe ser”, señaló.



Y es que recriminó que muchos padres y madres permitan a los niños tener acceso a una red social, además de dejarlos ver programas de televisión no aptos para ellos.



“Quien no está vigilando qué juegan o qué ven en la televisión, los ponen a ver programas no aptos para niños, telenovelas donde ven situaciones que son adelantadas a la realidad”, detalló.



En este sentido, además, precisó que los tutores no tienen por qué esperar a que las autoridades revisen las mochilas de sus hijos a través de operativos, cuando es únicamente su responsabilidad hacerlo desde los hogares.



“Que verifiquen qué están viendo sus hijos, no es posible que un padre piense que tiene que venir una autoridad para que le revisen la mochila, ellos tienen la patria potestad del menor. Si los padres revisamos la mochila de nuestros hijos diario antes que salgan, no tiene por qué haber la necesidad de hacer un operativo, no se está haciendo y si lo hacen las autoridades se quejan que agreden los derechos, sí compete a los padres que están viendo y como ayudamos a la crianza. Por eso pugnamos para que los padres chequen que hacen sus hijos”, finalizó.