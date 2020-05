Si parálisis económica sigue hasta agosto, pegaría en aguinaldos: Académico UV

La parálisis económica derivada de la emergencia sanitaria por COVID-19 impactará, a la larga, en el pago de participación de utilidades y de aguinaldos a los trabajadores.



El académico de la Facultad de Contaduría de la Universidad Veracruzana, región Xalapa, Mauricio Pavón Pavón, observó que de extender hasta agosto el escenario de confinamiento y reducción de la movilidad, los patrones sólo contarían con cuatro meses para pagar.



“Y en el mes de diciembre, que es el de los aguinaldos, viendo la recaudación, no olvidemos que hay que pagar utilidades, en pocas palabras, le estás dando el tiro de gracia con esto”, dijo.



Así, si el trabajador tiene derecho a reparto de utilidades, por ley lo puede buscar pero si el patrón no cuenta con liquidez, entonces pagará esta obligación por medio de la venta de activos o aplique un reparto “en especie”.



“Y si empieza a vender activos, está vendiendo el capital con el que inició”, dijo y no descartó que este mismo escenario se refleje en diciembre.



A lo que anticipo que los patrones recurran, incluso, a la entrega de “aguinaldos en especie” y que el asalariado lo pueda aprovechar por su cuenta.



Previó además una descapitalización de los contribuyentes debido a la falta de acceso a un plan de condonaciones o de facilidades para cumplir con el pago de impuestos.



“Yo sugeriría, personalmente, que las medidas el Gobierno Federal y Estatal que tomen de aquí a diciembre, sean pagar en parcialidades pero sin intereses, a un saldo histórico para que el contribuyente pueda pagar; pero lo que está pasando es que al no pagar en tiempo y forma pueda haber recargos y sanciones de parte de la autoridad”, alertó.



Anticipó que a partir de junio, cuando “se levante” la cuarentena, podría haber requerimientos fiscales “al por mayor” contra las personas físicas y morales, mismas que ya estarán en período de insolvencia.



Observó la posibilidad de un reinicio de actividades “normales” para el próximo primero de agosto en el Gobierno Federal; y con lo anterior, en la iniciativa privada continuarán las restricciones.



De este modo, la economía a nivel país y a nivel Estado no contaría con un respiro, con los riesgos para el desempleo y un incremento en la inseguridad.



“Al no haber un activo circulante en la cuestión económica, la recaudación va a disminuir y por lo tanto, las finanzas públicas disminuyen y van a recortar cuestiones y puede ser un recorte a la educación o a otros programas pero a los programas clientelares, tú sabes que van a seguir manteniendo”, dijo.