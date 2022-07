Si Pasiano Rueda tiene amparo, deberá ser liberado: Poder Judicial

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), Isabel Inés Romero Cruz, afirmó que si el alcalde electo de Jesús Carranza, Paciano Rueda Canseco, cuenta con un amparo que ordena su inmediata liberación, al juez de control que decretó su detención, Tirso Hernández Ayala, no le queda otra opción más que cumplir con esa orden.En ese sentido, afirmó que en el Poder Judicial de Veracruz se actúa conforme a derecho y se cumplen las órdenes que emiten las autoridades jurisdiccionales federales."Todo es ajustado a derecho, debemos cumplir con las resoluciones federales, si hay un amparo que se le concede al imputado Paciano. A nosotros lo que nos queda es cumplir y cumplir con la Ley", expresó al ser cuestionada sobre el fallo emitido por el juez de Distrito de Coatzacoalcos, que declaró de ilegal su detención en octubre de 2021.Romero Cruz dijo no temer que el posible desacato de Hernández Ayala pueda acarrearle una consecuencia jurídica por ser su jefe superior inmediato."No hay por qué temer porque estamos haciendo lo correcto", reiteró la titular del PJE.Y es que el plazo decretado en la sentencia federal vence este miércoles a las 14:00 horas, sin que hasta el momento se haya llevado a cabo la audiencia para dejar en libertad a Rueda Canseco.Ayer lunes, su abogado, Arturo Nicolás Baltazar, expresó que si el juez de control de Acayucan no acata la sentencia de amparo, podría ser multado con hasta 100 mil pesos y consignado por desacato.Detalló que esta ejecutoria se precisa que en caso de que no cumpla en el plazo aludido (tres días hábiles), se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para seguir el trámite que implicaría también un pena privativa de libertad de hasta 10 años.Entre tanto, el comisionado Político Nacional del PT y diputado local, Ramón Díaz Ávila, precisó que el desacato del juez de Acayucan también podría traerle consecuencias jurídicas a Isabel Inés Romero Cruz."Si el juez de control está actuando por su propio juicio o por mandato, no sabemos de quién, ese retraso que está haciendo puede provocar que la SCJN o el Tribunal Colegiado pueda reconvenir igualmente a la presidenta del TSJ porque ella es la jefa de todos los jueces", enfatizó al respecto.Paciano Rueda se encuentra recluido en el penal de Tuxpan, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE), presentara cargos en su contra por los delitos de ultrajes a la autoridad y contra la salud pública, por portación de arma y supuestas sustancias prohibidas, aunque al derogarse el primer ilícito, ya no hay materia para continuar el juicio.Asimismo, cuenta con el amparo 974 en el que se señala que él debe quedar en inmediata libertad, porque los señalamientos que hicieron los policías que lo detuvieron de que la "sustancia blanca" que tenía en su poder presumiblemente era cocaína o cristal, pero que al final resultó ser benzocaina.